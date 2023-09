Probabili formazioni Olanda Grecia/ Quote, Gakpo da finto centravanti? (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GRECIA: CHI GIOCA A EINDHOVEN?

Con le probabili formazioni di Olanda Grecia siamo ormai in dirittura della partita valida per il gruppo B nelle qualificazioni agli Europei 2024: si gioca alle ore 20:45 di giovedì 7 settembre, ed è una sfida importante perché l’Olanda, che ha giocato solo due volte dovendo onorare la Final Four di Nations League lo scorso marzo, ha l’occasione di agganciare la nazionale ellenica in classifica con una gara in meno, dunque mettendosi tecnicamente davanti in un girone che in teoria dovrebbe dominare insieme alla Francia, ma che potrebbe complicarsi dopo lo 0-4 in terra transalpina.

Dal canto suo la Grecia cerca il ritorno a quella gloria che 19 anni fa le ha permesso incredibilmente di vincere gli Europei: la strada è lunga, dopo aver avuto in Johhny Van’t Schip un CT olandese la federazione si è affidata a Gustavo Poyet, combattente sul campo e che ora vuole fare il salto di qualità in panchina. Aspettando di scoprire cosa succederà al Philips Stadion di Eindhoven, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due CT, andando a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Olanda Grecia.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine delle probabili formazioni di Olanda Grecia, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 per la vittoria della nazionale orange vi farebbe guadagnare 1,45 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 4,50 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ellenica, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 7,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GRECIA

GLI 11 DI KOEMAN

Non sono certamente poche le scelte che Ronald Koeman ha a disposizione per Olanda Grecia, anche perché per tradizione il calcio orange porta i giocatori a essere impiegati in più ruoli. Il modulo dovrebbe comunque essere il 4-2-1-3, dunque con un giocatore che si stacca dal centrocampo andando a supportare un tridente offensivo: giocatore che può essere Xavi Simons (il favorito) ma anche uno tra Koopmeiners e Reijnders, quest’ultimo potrebbe essere lanciato nella mischia visto il grande impatto che ha avuto nel Milan. Giocatore che però potrebbe essere Gakpo: se così fosse resterebbe libera la maglia di centravanti che potrebbe essere occupata da Weghorst, mentre sulle corsie laterali lo stesso Xavi Simons è un’opzione insieme a Malen e Lang. In mediana spazio a Frenkie De Jong, da vedere se con Wieffer o De Roon; poi attenzione alla difesa dove De Vrij e De Ligt sono in ballottaggio con Geertruida per affiancare Van Dijk, Dumfries e Aké sugli esterni con Noppert che dovrebbe tornare portiere titolare.

LE SCELTE DI POYET

Per quanto riguarda Poyet, Olanda Grecia sarà affrontata con il solito 4-2-3-1 che sarà privo di Mavropanos, espulso a giugno in Francia e quindi squalificato. C’è un ballottaggio per sostituirlo, con Retsos favorito su Koulierakis; invariato il resto della difesa con Vlachodimos in porta, Chatzidiakos secondo centrale e due terzini che saranno Baldock e Tsimikas. Avremo poi la zona centrale del campo, sulla quale agiranno Kourbelis e Siopis; a formare la linea di trequarti dovrebbero invece essere Bakasetas, che partirà da posizione centrale, Masouras e Mantalos che invece agiranno larghi. Davanti, prende sempre più corpo la candidatura di Pavlidis che è cresciuto molto nell’Az Alkmaar tanto da essere entrato anche nelle mire del Milan in sede di calciomercato; l’alternativa rimane Giakoumakis, mentre attenzione alla possibilità che giovane Ioannidis possa comunque trovare spazio anche se certamente parte dietro nelle gerarchie di Poyet.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GRECIA: IL TABELLINO

OLANDA (4-2-1-3): Noppert; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; De Roon, F. De Jong; Xavi Simons; Malen, Gakpo, Lang. Allenatore: Ronald Koeman

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Baldock, Retsos, Chatzidiakos, Tsimikas; Kourbelis, Siopis; Masouras, Bakasetas, Mantalos; Pavlidis. Allenatore: Gustavo Poyet











