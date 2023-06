Probabili formazioni Olanda Italia, Nations League 2023/ Quote: le scelte di Koeman e Mancini (18 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Olanda Italia ci presentano le possibili mosse dei due c.t. Ronald Koeman e Roberto Mancini verso la partita di oggi pomeriggio ad Enschede, che sarà valida come finale terzo posto della Nations League 2023, quindi in casa degli Orange. L’Olanda cercherà di onorare il fattore campo dopo avere perso male mercoledì sera la semifinale contro la Croazia, di conseguenza gli Orange saranno affamati di riscatto per raggiungere almeno il terzo posto, anche se il bronzo in Nations League di certo non cambia la vita.

Sarà comunque un test molto utile, una grande classica del calcio internazionale, che potrà dare risposte a chiusura della stagione 2022-2023. L’Italia ha certamente fatto meglio nella sua semifinale, ma è stata grande la delusione della sconfitta contro la Spagna a un soffio dal 90’ minuto e allora pure gli Azzurri hanno le motivazioni giuste per provare a inseguire il podio. Tutto questo premesso, adesso andiamo ad analizzare tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Olanda Italia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Olanda Italia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a 3,00 in caso di vittoria dell’Italia (quindi segno 2) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno X naturalmente in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA

LE MOSSE DI KOEMAN

Verso una finale terzo posto è sempre difficile sbilanciarsi, noi nelle probabili formazioni di Olanda Italia proviamo ad indicare per Ronald Koeman un modulo 4-3-3 conservativo in difesa e con maggiori novità negli altri reparti, ma naturalmente sono molte le opzioni possibili. Così facendo, in porta avremmo ancora Bijlow, protetto dalla difesa a quattro con il nerazzurro Dumfries, Geertuida, Van Dijk e Aké da destra a sinistra; ipotizziamo invece novità centrocampo, con il giallorosso Wijnaldum e l’atalantino De Roon al fianco di De Jong, ma naturalmente c’è anche Koopmeiners in lizza; infine, nel tridente d’attacco proviamo ad indicare come possibili titolari per l’Olanda Malen, Gakpo e Bergwijn.

LE SCELTE DI MANCINI

Per Roberto Mancini vale lo stesso discorso: nelle probabili formazioni di Olanda Italia ecco un modulo 4-3-3 anche per gli Azzurri, ma è difficile indicare i nomi dei titolari, perché una finale terzo posto “autorizza” più sorprese. Proviamo allora ad indicare la conferma di Donnarumma in porta; davanti a lui potrebbero giocare Darmian, Toloi, Acerbi e Dimarco in una difesa a quattro tutta nerazzurra fra Inter e Atalanta; a centrocampo chissà se rivedremo il terzetto del trionfo agli Europei con Barella, Jorginho e Verratti titolari; infine, proviamo a confermare Zaniolo in un tridente offensivo nel quale per il resto ipotizziamo turnover, quindi proviamo a lanciare Retegui titolare come prima punta e Chiesa, il quale agirebbe in qualità di ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA: IL TABELLINO

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertuida, Van Dijk, Aké; Wijnaldum, De Roon, De Jong; Malen, Gakpo, Bergwijn. All. Koeman.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Toloi, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Retegui, Chiesa. All. Mancini.











