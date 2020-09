Probabili formazioni Olanda Italia/ Quote, nessun turnover stasera per Lodeweges

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Olanda e Italia, big match del secondo turno della Nations League per la Lega A, che andrà in scena solo questa sera alle ore 20.45 e tra le mura della Johan Cruijff Arena. Siamo infatti ben impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Lodeweges come di Mancini per quella che suona già come una partita decisiva in vista della qualificazione al tabellone finale della manifestazione targata UEFA. C’è infatti curiosità intorno al nuovo ct della formazione Oranje, che solo da poche settimane ha raccolto l’eredita di Koeman e pure sta già convincendo (basti guardare il buon 1-0 segnato contro la Polonia nel primo turno).

Pure c’è attesa per l’11 di Mancini, specie dopo il misero pareggio recuperato con la Bosnia venerdi scorso. In quella partita gli azzurri infatti hanno poco convinto, dimostrando anche un certo ritardo di condizione, quasi inevitabile visto il calendario fittissimo di questa estate e il ben poco riposo osservato a conclusione delle competizioni per club (nazionali e UEFA). Ecco che in tal senso è facile che il ct azzurri oggi cambi un poco le carte in tavola, non rinunciando però al classico 4-3-3. Andiamo allora subito a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Olanda e Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché non siamo mai felici di vedere gli azzurri sfavoriti, pure alla vigilia della sfida di Nations League, il favore del pronostico è tutto per gli oranje. Ce lo confermano anche le quote della Snai, che per l’1×2 ha dato a 3.20 il successo dell’Italia, contro il più basso 2.30 segnato per l’Olanda: il pareggio vale la quota di 3.15.

LE PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA

LE MOSSE DI LODEWEGES

Dopo l’ottimo risultato rimediato con la Polonia, in vista del match con gli azzurri, per Lodeweges, impegnato a stilare le probabili formazioni di Olanda Italia, potrebbe valere il motto “squadra che vince non si cambia”: i suoi titolari hanno mostrato un ottimo stato di forma e gran parte di questi verranno oggi riconfermati. Fissato il 4-3-3 ecco che dovrebbe essere Cillessen il titolare tra i pali, con di fronte Van Dijk e Veltman: Hateboer e Akè agiranno dal primo minuto in corsia. Ci sarà spazio per l’atalantino De Roon in mediana, con Wijnaldum e De Jong al fianco, anche se dalla panchina Van de Beek spera gli venga ancora concesso fiducia, magari nella ripresa. Sono poi maglie consegnate in attacco, con Bergwijn e Promes titolari dal primo minuto in compagnia della prima punta Depay.

LE SCELTE DI MANCINI

Come dicevamo prima, per le probabili formazioni di Olanda Italia, è invece possibile che Mancini cambia un po’ rispetto all’11 visto con la Bosnia: ovviamente conservando il solito 4-3-3. Vedremo comunque questa sera Gigio Donnarumma tra i pali e in difesa verrà confermato il bianconero Bonucci, questa volta al fianco di Chiellini: Spinazzola e Di Lorenzo si collocheranno in corsia. In mediana potrebbe andare verso la panchina Sensi, che pure ha fatto molto bene nel primo turno: il nerazzurro però ha bisogno di riposo e al suo posto vedremo Jorginho in cabina di regia, con al fianco Barella e Pellegrini. Per l’attacco ecco che si accenderà il solito ballottaggio tra Belotti e Immobile: questa sarà il biancoceleste a vincerlo ed ad ottenere la maglia da titolare, assieme a Zaniolo e Insigne (anche se Chiesa scalpita dalla panchina).

IL TABELLINO

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Depay, Promes. All. Lodeweges.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Pellegrini, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Insigne. All. Mancini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA