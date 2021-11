Probabili formazioni Olanda Norvegia/ Quote, a Rotterdam out De Vrij e Haaland

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA NORVEGIA: CHI GIOCA A ROTTERDAM?

Le probabili formazioni di Olanda Norvegia ci introducono alla partita decisiva nel gruppo G delle qualificazioni Mondiali 2022: si gioca al De Kuip di Rotterdam, alle ore 20:45 di martedì 16 novembre, e gli orange partono con 2 punti di vantaggio sugli scandinavi e la Turchia ma, avendo una differenza reti enormemente superiore, possono accontentarsi di un pareggio (i turchi dovrebbero vincere con 13-14 gol di scarto a Podgorica) anche se chiaramente quel 2-2 in Montenegro non ha chiuso il discorso e la sconfitta è sempre dietro l’angolo.

Anche perché la Norvegia non può sbagliare: pareggiando senza gol contro la Lettonia si è messa nei guai da sola, adesso per ottenere un posto ai playoff bisognerà vincere e sperare che la Turchia non lo faccia, oppure a parità di risultato – vittoria o sconfitta – sorpassare nella differenza reti, attualmente peggiore per un gol. Vedremo allora, ma noi qui dobbiamo analizzare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici e allora studiamole insieme, leggendo le probabili formazioni di Olanda Norvegia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Olanda Norvegia, e allora possiamo andare a vedere cosa preveda il bookmaker per questa partita delle qualificazioni Mondiali 2022. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 1,40 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi il segno X per il pareggio che porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte la puntata mentre il segno 2, sul quale dovrete scommettere per l’affermazione degli ospiti, la somma che andreste a intascare sarebbe equivalente a 7,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA NORVEGIA

LE SCELTE DI VAN GAAL

Nel 4-3-3 di Louis Van Gaal per Olanda Norvegia si va per la conferma di chi ha giocato in Montenegro: l’unica eccezione è rappresentata da De Vrij, che si è infortunato ed è già rientrato a Milano. Lo sostituirà De Ligt, che farà coppia con Van Dijk davanti al portiere Bijlow; sugli esterni spazio a Dumfries a destra e Daley Blind – favorito su Aké – a sinistra, a centrocampo invece Frenkie De Jong prende una posizione centrale che nel Barcellona lascia a Sergio Busquets, e dunque sarà il regista basso di riferimento. Ai suoi lati dovrebbero agire nuovamente Wijnaldum e Klaassen, con i più giovani Koopmeiners e Gravenberch che rappresentano alternative di qualità ma indietro nelle gerarchie; avremo poi un tridente con Malen e uno tra Bergwijn e Danjuma che affiancheranno Depay, vale a dire il miglior marcatore nelle qualificazioni Mondiali 2022 che chiaramente sarà titolare al centro del reparto avanzato dell’Olanda.

GLI 11 DI SOLBAKKEN

Naturalmente la tegola per Stale Solbakken è l’assenza di Haaland, che salta anche Olanda Norvegia: senza di lui il CT degli scandinavi dovrebbe nuovamente affidarsi a Sörloth, che giocherà come centravanti in un 4-2-3-1 che prevede una linea sulla trequarti con Joshua King che, rispetto a sabato, potrebbe rilevare Thorstvedt e andare a giocare in posizione centrale, con Ødegaard che dunque sarebbe confermato a destra e Elyounoussi che come sempre avrebbe la maglia sull’altro versante. In mezzo al campo ci sarà Thorsby, che farà coppia con Normann; la prima alternativa per la mediana è rappresentata da Midtsiö che però dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. In difesa, a protezione del portiere Nyland giocheranno Strandberg e Lode; a destra avremo Marcus Holmgren Pedersen che è favorito su Ryerson, a sinistra invece il titolare dovrebbe essere Meling come già accaduto contro la Lettonia.

IL TABELLINO

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Daley Blind; Wijnaldum, F. De Jong, Klaassen; Malen, Depay, Bergwijn. Allenatore: Louis Van Gaal

NORVEGIA (4-2-3-1): Nyland; M. Pedersen, Strandberg, Lode, Meling; Normann, Thorsby; Ødegaard, J. King, Elyounoussi; Sörloth. Allenatore: Stale Solbakken



