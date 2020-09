Probabili formazioni Olanda Polonia/ Quote, quanti “italiani” in campo ad Amsterdam!

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 ad Amsterdam, la sfida per la Lega A della Nations League 2020-21 tra Olanda e Polonia e ora tocca esaminare da vicino quali saranno le probabili formazioni di questo match. Vi è infatti grande curiosità intorno alle mosse di Lodeweges come di Brzeczek per questo primo appuntamento con le formazioni nazionali, dopo quasi dieci mesi di stop forzato, imposto per lo scoppio della pandemia da coronavirus. Dopo tutto il match è di gran peso e l’avversario di grande prestigio, e non scordiamo poi che sono tanti i giocatori presenti nel nostro campionato di Serie A che saranno protagonisti questa sera alla Johann Cruijff Arena: pure sarà ben utile cominciare a conoscere da vicino quello che saranno i prossimi avversari anche dell’Italia di Mancini, con cui condividono il gruppo 1 nel tabellone della manifestazione UEFA. Andiamo allora ad esaminare nel dettaglio quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Olanda Polonia.

QUOTE E PRONOSTICO

Prendendo in esame anche il pronostico di questo big match per la Nations League, ecco che alla vigilia del fischio d’inizio non esitiamo a dare il favore alla formazione oranje, finalista della precedente edizione. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 ha fissato a 1.42 il successo dell’Olanda questa sera, mentre la vittoria della Polonia è stata quotata a 7.50: il pari varrà 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI OLANDA POLONIA

LE MOSSE DI LODEWEGES

Per il suo primo appuntamento ufficiale come ct dell’Olanda, Lowedeges dovrebbe schierare i suoi questa sera seguendo il classico 4-3-3, dove pure non mancheranno nomi eccellenti e ben noti anche agli appassionati italiani. Tra i pali è certa la presenza di Cillessen dal primo minuto, mentre in difesa Schuurs prenderà il posto dell’acciaiato De Vrij, al fianco di Van Dijk: pronti Dumfries (entrato nell’orbita del Milan) e Wijndal per coprire le corsie esterne. Sono maglie consegnate poi anche nel reparto a centrocampo degli oranje: qui non potranno mancare Van de Beek, come anche De Jong e Wijnaldum. Per l’attacco il tecnico della nazionale arancione dovrebbe puntare forte su Depay, protagonista di un buon finale di stagione con il Lione: con lui saranno pronti Promes e Babel.

LE SCELTE DI BRZECZEK

Sarà invece il 4-4-1-1 il modulo di riferimento di Brzeczek per le probabili formazioni di Olanda Polonia, dove pure vedremo parecchi “italiani” titolari dal primo minuto. Tra i pali per esempio non mancherà il numero 1 della Juventus Wojciech Szczesny: di fronte invece non dovrebbero mancare in difesa Bednarek come Glik, mentre la coppia Karownkic-Kedziora si occuperà delle fasce esterne del reparto. A centrocampo ci sarà poi spazio dal primo minuto per Grosicki e Goralski come per Krychowiak e Szymanski. L’attacco polacco poi parlerà italiano, anzi napoletano: il tecnico dovrebbe preferire dal primo minuto Zielinski e Milik, ma non scordiamo che dalla panchina scalpita l’ex bomber del Milan Piatek.

IL TABELLINO

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Schuurs, Wijndal; De Jong, Van de Beek, Wijnaldum; Promes, Babel, Depay. All. Lodeweges

POLONIA (4-4-1-1): Szczęsny; Karowinik, Bednarek, Glik, Kedziora; Grosicki, Góralski, Krychowiak, Szymanski; Zielinski; Milk. All. Brzęczek



