Probabili formazioni Oman Germania/ Quote: chi in attacco per Flick?

PROBABILI FORMAZIONI OMAN GERMANIA; CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggendo le probabili formazioni di Oman Germania presentiamo l’amichevole di oggi a Muscat, capitale dell’Oman, nella quale la nazionale locale ospita una delle Nazionali che naturalmente sono tra le più attese ai Mondiali Qatar 2022. Per la Germania c’è spaziose fare una “prova generale”, dal momento che il debutto dei tedeschi nella rassegna iridata avverrà tra una settimana esatta contro il Giappone. Il girone sarà forse il più stuzzicante in assoluto, considerando che ci sarà anche la Spagna: questo accende fin da subito i riflettori sulla Germania, che d’altronde vuole riscattare quello che quattro anni fa fu un clamoroso fallimento.

In Russia nel 2018 l’allora c.t. Joachim Loew, campione in carica, aveva infatti clamorosamente incassato l’eliminazione già nel girone: terminato poi il suo ciclo agli Europei, ha lasciato il posto ad Hans-Dieter Flick che sta ora provando a costruire un gruppo nuovo con l’inserimento dei giovani che collocano sempre la Germania ai vertici internazionali. L’ex allenatore del Bayern non è riuscito a portare la Germania alla Final Four di Nations League, ma l’obiettivo è dare il massimo in Qatar, naturalmente sperando di agganciare il Brasile a quota cinque titoli. Il cammino sarà lungo, per adesso analizziamo le probabili formazioni di Oman Germania per capire come i tedeschi si stanno avvicinando ai Mondiali…

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo, diamo uno sguardo anche al pronostico su Oman Germania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede logicamente strafavoriti i tedeschi: il segno 2 è quotato a 1,07, mentre poi si sale a quota 10 già in caso di pareggio e quindi di segno X, infine una clamorosa vittoria dell’Oman varrebbe 22 volte la posta in palio per i coraggiosi che giocheranno il segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI OMAN GERMANIA

LE SCELTE DI FLICK

Hans-Dieter Flick nelle probabili formazioni di Oman Germania dovrebbe dare spazio soprattutto ai titolari, ma con qualche accortezza e naturalmente molte sostituzioni incorso d’opera; possiamo comunque ricordare che il suo modulo comunque dovrebbe essere il 4-2-3-1. Scegliendo comunque la formazione tipo, possiamo parlare di Neuer in porta con due centrali che potrebbero essere Ginter e Rudiger, come terzini invece gli indiziati come titolari sono soprattutto Kehrer e Raum ma occhio a Sule, che nel Borussia Dortmund gioca stabilmente da terzino.

In mediana Kimmich e Goretzka si conoscono alla perfezione e dunque sono nettamente favoriti, ma in questo modo resterebbe fuori Gundogan; da valutare la scelta, anche perché poi davanti c’è l’imbarazzo della scelta tra Thomas Muller, un Musiala in straordinaria crescita e lo stesso Gundogan, che può avanzare il suo raggio d’azione. Le ali possono essere Leroy Sané e uno tra Gnabry e Hofmann; qui però si candida anche Adeyemi, come prima punta occhio al giovane Moukoko che se la vede con Havertz, mentre non è stato incredibilmente convocato Timo Werner che paga un anno e mezzo non all’altezza della situazione.

