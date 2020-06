Probabili formazioni Parma Inter/ Diretta tv: Skriniar squalificato (Serie A)

Parma Inter vedrà le due formazioni scendere in campo domani sera alle ore 21.45 presso lo stadio Tardini della città emiliana per il posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Diamo allora uno sguardo alle probabili formazioni di Parma Inter con le notizie alla vigilia della partita sui possibili titolari e le mosse dei due allenatori. Gli emiliani arrivano dalla perentoria vittoria sul campo del Genoa che ha rilanciato per gli uomini di Roberto D’Aversa un piccolo sogno Europa League e quanto meno la certezza che sarà un finale di campionato tranquillo, molto lontano dalla zona a rischio. I riflettori sono dunque puntati sull’Inter di Antonio Conte, attesa a una reazione d’orgoglio dopo il pazzo pareggio contro il Sassuolo: serve tenere viva quanto meno l’ultima fiammella di speranza scudetto, o almeno tenere alto il ritmo per non rischiare nulla in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Parma Inter sarà una partita visibile in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali della televisione satellitare, che garantirà anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER

LE MOSSE DI D’AVERSA

Nelle probabili formazioni di Parma Inter, tra i padroni di casa segnalaiamo l’assenza dello squalificato Iacoponi, unica brutta notizia della vittoria contro il Genoa. Ecco dunque che in difesa dovrebbe trovare spazio anche Dermaku al fianco di Bruno Alves davanti al portiere Sepe, mentre sulle fasce i titolari potrebbero essere Darmian a destra e Gagliolo a sinistra. A centrocampo potrebbe tornare titolare Kucka insieme ad Hernani e Kurtic, anche se pure Scozzarella e Barillà sperano in una maglia dal primo minuto nella mediana a tre del Parma. Infine il tridente d’attacco emiliano: Cornelius è l’uomo del momento dopo la tripletta a Marassi e al suo fianco dovrebbero agire come ali Kulusevski e Gervinho, anche se l’ivoriano è ancora in ballottaggio con Caprari.

LE SCELTE DI CONTE

Esaminando invece le probabili formazioni di Parma Inter sul fronte nerazzurro, possiamo evidenziare che lo squalificato è Skriniar, espulso nel finale contro il Sassuolo. Tornerà dunque titolare De Vrij e dovrebbe essere ripescato anche Godin, mentre per completare la retroguardia a tre l’ultima maglia potrebbe andare a Bastoni, favorito su D’Ambrosio. A centrocampo inizia ad allentarsi l’emergenza, ma Vecino e Brozovic andranno al massimo in panchina e di conseguenza ci attendiamo il rilancio di Barella dal primo minuto, forse insieme a Borja Valero, che appare favorito su Gagliardini. Dopo il massiccio e non esaltante turnover di mercoledì, sulle fasce ci attendiamo invece titolari Candreva a destra e Young a sinistra, anche se restano in corsa pure Moses e Biraghi. In attacco invece non dovrebbero esserci dubbi sui tre “tenori” in campo dal primo minuto, dunque con Eriksen trequartista alle spalle della più classica coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

A disposizione: Colombi, Radu, Regini, Laurini, Pezzella, Grassi, Brugman, Barillà, Scozzarella, Caprari, Karamoh, Sprocati.

Squalificati: Iacoponi.

Indisponibili: nessuno.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Biraghi, Ranocchia, Asamoah, Moses, Gagliardini, Vecino, Brozovic, Sanchez, Esposito.

Squalificati: Skriniar.

Indisponibili: Sensi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA