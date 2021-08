Probabili formazioni Parma Inter/ Si rivedono anche Barella e Bastoni (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER

Le probabili formazioni di Parma Inter ci consentono di analizzare quali potranno essere le scelte dei due allenatori per l’amichevole in programma questa sera allo Stadio Ennio Tardini a cominciare dalle ore 19 italiane. I nerazzurri sfideranno i gialloblu di mister Enzo Maresca senza poter fare affidamento per la prima volta sul centravanti belga Romelu Lukaku, tenuto a riposo poichè ormai destinato al trasferimento al Chelsea nella giornata di lunedì. Stando alle indiscrezioni inoltre la Curva Nord dovrebbe essere presente in Emilia Romagna per protestare appunto contro le decisioni prese dalla dirigenza di Suning a partire proprio dall’imminente addio del numero nove sebbene il tecnico Simone Inzaghi sia pronto ad affrontare la situazione sotto tutti i punti di vista, sperando magari di ricevere comunque un sostituto ideale per rimpiazzare Lukaku entro la chiusura della sessione di calciomercato prevista per fine agosto.

PARMA INTER, CHI SCENDE IN CAMPO PER L’AMICHEVOLE?

Nelle probabili formazioni di Parma Inter possiamo quindi evidenziare come il nuovo tecnico degli emiliani Enzo Maresca voglia continuare ad affidarsi al quarantatreenne Gianluigi Buffon per difendere la porta della sua squadra. L’ex estremo difensore della Juventus, con cui ha deciso di non rinnovare, ha firmato un contratto biennale con il Parma, in scadenza nel giugno del 2023 appunto, tornando così a vestire la maglia del club in cui era cresciuto nelle giovanili oltre a permettergli di debuttare in Serie A. Dopo questa partita l’Inter affronterà la Dinamo Kiev in un’altra amichevole, il 14 agosto, prima di cominciare il campionato al Meazza contro il Genoa il prossimo 21 di agosto. Per il Parma invece si tratta dell’ultimo test prima dell’impegno ufficiale in Coppa Italia di domenica 15 agosto quando se la vedrà con il Lecce.

LE SCELTE DI SIMONE INZAGHI

La squadra che verrà schierata da mister Simone Inzaghi per la sfida Parma Inter dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 in cui Lautaro Martinez, al rientro dopo la conquista della Copa America con la sua Argentina, e Satriano saranno i due attaccanti. Nella formazione dell’Inter potremo rivedere pure i Campioni d’Europa Alessandro Bastoni, in difesa con De Vrij e Skriniar, e Nicolò Barella, a centrocampo con Darmian, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu ed Ivan Perisic. Reduci dal 6 a 0 sul Crotone e dalla vittoria ai rigori sul Lugano, per i nerazzurri si tratta soltanto della terza sfida amichevole in attesa degli impegni ufficiali. Detto di Lukaku, il tecnico Inzaghi non potrà inoltre contare sia su D’Ambrosio che su Gagliardini a causa degli infortuni che ne stanno compromettendo l’impiego in campo nel corso di questo precampionato. Possibile a questo punto che si possano vedere anche in questo caso diversi giovani che rimpiazzeranno i vari elementi tra un tempo e l’altro.

PARMA INTER: IL TABELLINO

PARMA (4-1-4-1) – Buffon; Sohm, Balogh, Osorio, Gagliolo; Juric; Man, Brunetta, Camara, D. Iacoponi; Benedyczak. Allenatore: Enzo Maresca.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Satriano. Allenatore: Simone Inzaghi.



