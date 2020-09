Probabili formazioni Piacenza Sampdoria/ Si rivedono Quagliarella e Tonelli

Si avvicina il momento di un’altra amichevole blucerchiata: le probabili formazioni di Piacenza Sampdoria ci introducono dunque alla partita che si gioca allo stadio Leonardo Garilli, calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 9 settembre. L’orario è stato anticipato di mezz’ora rispetto alla prima comunicazione; cambia poco, la Sampdoria arriva dalla vittoria sul Derthona e adesso affronta una squadra di Serie C che fa parte sulla carta del primo gruppo, ovvero di quelle che in qualche modo sono candidate alla promozione.

Storia nobile quella dei lupi, che però dopo aver giocato e perso la doppia sfida per la promozione (2019) non hanno mantenuto le aspettative e leggermente deluso nel torneo contrassegnato dal lockdown; si presentano ai nastri di partenza con una squadra del tutto nuova e anche per questo sarà interessante valutare come si comporteranno. Ora però spazio alle possibili scelte da parte dei due allenatori, non vediamo l’ora di raccontare nel dettaglio le probabili formazioni di Piacenza Sampdoria e assistere all’amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA SAMPDORIA

LE SCELTE DI MANZO

Le probabili formazioni di Piacenza Sampdoria si aprono con una novità sostanziale: i lupi hanno cambiato allenatore, passando da Arnaldo Franzini – tecnico storico – a Vincenzo Manzo. Possiamo ipotizzare un 4-2-3-1, ma la verità è che bisognerà valutare in corso d’opera in che modo il Piacenza si disporrà sul terreno di gioco: in porta Vettorel, al centro della difesa agiscono Saputo e Bruzzone mentre i due terzini potrebbero essere Daniello e Visconti, quest’ultimo arrivato in prestito dal Bologna. In mezzo al campo Pedone e Antonio Palma potrebbero già essere insigniti delle chiavi del gioco; Nicco, veterano e confermato, può giocare come mezzala in caso di centrocampo a tre oppure fare un passo avanti e operare in qualità di trequartista. Con questa seconda ipotesi il classe ’88 sarebbe in competizione con l’altro veterano Mattia Corradi, che eventualmente può allargarsi a sinistra lasciando la fascia destra a Galazzi; Cheikh Sylla e Babbi si giocano il ruolo di prima punta, ma vedremo se per l’amichevole odierna saranno davvero queste le scelte di Manzo.

GLI 11 DI RANIERI

Difficile ipotizzare le probabili formazioni di Piacenza Sampdoria anche dal punto di vista dei blucerchiati: Claudio Ranieri ovviamente farà tante staffette tra un tempo e l’altro, volendo valutare i suoi giocatori. Tornano Tonelli e Quagliarella, a riposo contro il Derthona: dunque il bomber potrebbe affiancare Federico Bonazzoli o Gabbiadini, mentre l’ex di Empoli e Napoli si gioca il posto al centro della difesa con Omar Colley e Yoshida, dando la sensazione di poter iniziare lui la partita.

In porta giocherà Audero, sugli esterni bassi invece ci sarà campo per Depaoli (un jolly) e probabilmente Augello, mentre Murru partirà dalla panchina. Centrocampo nel quale Ronaldo Vieira potrebbe essere impiegato al fianco di Verre, tornato dal positivo prestito al Verona; qui sono tanti i candidati, anche Capezzi potrebbe avere spazio. A destra il ballottaggio sembra riguardare Léris e Rocha, a sinistra invece Ranieri potrebbe confermare la scelta operata nell’amichevole precedente e puntare su un attaccante che si adatti a laterale tattico, trasformando il modulo in una sorta di 4-3-1-2 o comunque 4-3-3 in fase offensiva. Contro il Derthona il ruolo è stato di La Gumina, stavolta potrebbe toccare a Gaston Ramirez.

IL TABELLINO

PIACENZA (4-2-3-1): Vettorel; Daniello, Saputo, Bruzzone, Visconti; A. Palma, Pedone; Galazzi, M. Corradi, Nicco; Babbi

Allenatore: Vincenzo Manzo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, O. Colley, Tonelli, Augello; Léris, Verre, Capezzi, G. Ramirez; Quagliarella, F. Bonazzoli

Allenatore: Claudio Ranieri



© RIPRODUZIONE RISERVATA