Probabili formazioni Polonia Olanda/ Diretta tv: molti volti noti, Nations League

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Polonia Olanda ci avviciniamo alla partita che domani sera a Varsavia si giocherà per la quinta giornata del girone 4 della Lega A di Nations League 2022-2023. Per i padroni di casa polacchi, reduci dalla sconfitta contro il Belgio nella scorsa giornata, l’obiettivo è la salvezza per restare nella massima categoria della competizione, certamente alla portata avendo tre punti di vantaggio sul Galles. Come vedremo, ci sono tanti “italiani” in questa Nazionale alla ricerca di un risultato di prestigio.

Probabili formazioni Francia Austria/ Diretta tv: Giroud gioca? Nations League

L’Olanda dal canto suo arriva dalla vittoria contro il Galles ed è prima con tre lunghezze di vantaggio sul Belgio, quindi naturalmente punta alla qualificazione per la Final Four e proverà a chiudere il discorso già oggi, sua volta affidandosi ad alcuni giocatori che in Italia conosciamo molto bene. Può quindi essere molto interessante andare a curiosare nelle probabili formazioni di Polonia Olanda.

Diretta/ Olanda Galles (risultato finale 3-2): gli Orange si confermano in testa!

DIRETTA POLONIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Polonia Olanda non dovrebbe essere disponibile in Italia e non vi possiamo segnalare nemmeno un servizio di diretta streaming video. Punto di riferimento principale sarà dunque la sezione del sito della Uefa riservata alla Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA OLANDA

LE MOSSE DI MICHNIEWICZ

Andiamo adesso ad analizzare alcuni spunti circa le probabili formazioni di Polonia Olanda. I padroni di casa del c.t. Czesław Michniewicz dovrebbero puntare su Lewandowski come unica punta, spalleggiato dal “napoletano” Zielinski in quello che dovrebbe essere un modulo a una punta più rifinitore. Gli “italiani” sono d’altronde veramente tanti, da Glik, Kiwior e Bereszynski in difesa (i primi due hanno le maggiori possibilità di giocare), a Zurkowski, Linetty e Zalewski a centrocampo – e potremmo vederli titolari tutti e tre – buona parte della formazione polacca potrebbe essere formata da giocatori che militano in Italia.

Diretta/ Bosnia Finlandia (risultato finale 3-2): Dzeko show e primato!

LE SCELTE DI VAN GAAL

Per quanto riguarda gli ospiti, le probabili formazioni di Polonia Olanda dovrebbero riservarci un modulo 3-4-3 invece per il c.t. Louis Van Gaal e la sua Olanda, che in difesa ha come leader l’ex juventino De Ligt e che a centrocampo potrebbe affidarsi a ben due giocatori dell’Atalanta, cioè Koopmeiners e De Roon, anche se in quella zona agisce naturalmente anche De Jong, ecco poi l’interista Dumfries sulle fasce e infine in attacco Janssen e Gakpo potrebbero essere due componenti importanti del tridente offensivo dell’Olanda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA