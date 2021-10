Probabili formazioni Porto Milan/ Diretta tv, rossoneri decimati! (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI PORTO MILAN: CHI GIOCA AL DO DRAGAO?

Con le probabili formazioni di Porto Milan parliamo della partita che al Do Dragao si gioca alle ore 21:00 di martedì 19 ottobre: è la terza giornata nel gruppo B di Champions League 2021-2022, un dentro o fuori per i rossoneri che hanno finora sempre perso, anche se in maniera beffarda (soprattutto contro l’Atletico Madrid) e al termine di prestazioni in cui avrebbero certamente meritato di più. Dopo aver rimontato il Verona in campionato, Stefano Pioli vola in Portogallo e deve fare i conti con una formazione raffazzonata tra infortunati, positivi al Covid e la pesante squalifica di Kessie.

Il Porto dal canto suo ha 1 punto in classifica e sa che questa partita potrebbe essere importante per provare almeno a blindare il terzo posto, che significherebbe andare in Europa League. vedremo quello che succederà, ma aspettando che sia martedì sera possiamo fare una breve ma approfondita valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte che i due allenatori opereranno per il match al Do Dragao, leggendo insieme i loro dubbi e certezze alla vigilia della sfida di Champions League e dunque analizzando le probabili formazioni di Porto Milan.

DIRETTA PORTO MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una buona notizia per i tifosi rossoneri, perché la diretta tv di Porto Milan sarà in chiaro: è questa infatti la partita che per la 3^ giornata di Champions League verrà trasmessa su Canale 5, e di conseguenza anche in mobilità sul sito Mediaset Play. L’alternativa resta come sempre quella della televisione satellitare, infatti il match è regolarmente su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), qui riservato agli abbonati che potranno seguirlo anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO MILAN

LE SCELTE DI CONCEIÇAO

Per le probabili formazioni di Porto Milan Sergio Conceiçao, per il quale questa partita è quasi un derby personale, dovrebbe adottare un 4-2-3-1 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso: davanti al portiere Marchesin, recuperato, agiscono quattro difensori in linea che dovrebbero essere Manafà e Zaidu sugli esterni con una coppia centrale formata da Pepe e Marcano, mentre i due mediani schierati davanti alla difesa potrebbero essere Sérgio Oliveira e Uribe, anche se il primo è pronto anche ad avanzare la sua posizione sulla linea di trequarti, lasciando quindi a Grujic il compito di formare la cerniera davanti alla difesa. Davanti, dovrebbe tornare titolare Corona: il messicano può prendersi la maglia di esterno destro o sinistro, Otavio dunque andrebbe a giocare sull’altro versante con appunto Sérgio Oliveira che entra in ballottaggio con Fabio Vieira, mentre come prima punta Toni Martinez dovrebbe lasciare il posto a Taremi, pur giocandosela.

GLI 11 DI PIOLI

Come abbiamo detto le probabili formazioni di Porto Milan presentano un Diavolo decimato: in difesa mancano il portiere Maignan e Theo Hernandez, dunque in porta ci sarà Tatarusanu mentre sulla sinistra si dovrebbe spostare Calabria, con Kalulu che andrà a prendersi la maglia di terzino destro. In mezzo torna titolare Kjaer, che non ha giocato contro il Verona e formerà la coppia centrale con Tomori; poi avremo una zona mediana in cui, come già detto, Kessié dovrà saltare questa partita essendo stato espulso contro l’Atletico Madrid, e dunque la sua maglia sarà di Bennacer che opererà al fianco di Tonali, entrato solo per gli ultimi 10 minuti sabato sera. Nella zona di trequarti e attacco le cose si fanno più complesse: Rebic è uscito alla mezz’ora in campionato e va per il forfait, Brahim Diaz ha il Coronavirus e allora ecco Krunic nella posizione di trequartista centrale, con Saelemaekers e Rafael Leao che partiranno larghi come di consueto. La prima punta potrebbe essere Ibrahimovic, che ha recuperato; Giroud comunque è in ballottaggio con lo svedese, da vedere cosa deciderà Pioli nel testa a testa tra i due veterani.

IL TABELLINO

PORTO (4-2-3-1): Marchesin; Manafà, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic; Otavio, Sérgio Oliveira, Corona; Taremi. Allenatore: Sergio Conceiçao

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli



