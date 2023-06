Probabili formazioni Portogallo Belgio U21/ Quote: conferma per Vranckx e De Ketelaere? (Europei 2023)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO BELGIO U21: CHI GIOCA STASERA?

Valutiamo le probabili formazioni di Portogallo Belgio U21, partita che si gioca alle ore 18:00 di martedì 27 giugno per il gruppo A agli Europei Under 21 2023. Il Portogallo vice campione in carica è quasi fuori: solo un punto in due partite per i lusitani, che non sarebbero premiati nemmeno da una vittoria qualora l’Olanda dovesse battere la Georgia, con quest’ultima che ha dalla sua parte la vittoria all’esordio e dunque sarebbe davanti con arrivo a pari punti. Insomma: per il Portogallo la situazione è disperata, e questa è certamente una sorpresa.

Con due pareggi il Belgio se la può cavare: sarebbe aritmeticamente qualificato con una vittoria e potrebbe anche arrivare primo nel girone, a quel punto ci sarebbe eventualmente da calcolare la differenza reti ma i Diavoli Rossi possono avanzare anche con un pareggio, a patto che finisca così anche Olanda Georgia e il numero di gol segnati resti a favore belga. Adesso noi possiamo appunto fare una rapida analisi delle scelte che i due CT potrebbero operare per questa partita molto delicata; prendiamoci del tempo per andare a leggere insieme le probabili formazioni di Portogallo Belgio U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Portogallo Belgio U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale lusitana vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria dei Diavoli Rossi, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,15 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO BELGIO U21

GLI 11 DI RUI JORGE

Chiaramente Rui Jorge se la deve giocare, quindi spazio ai titolari che sono schierati con il 4-3-1-2: il portiere è Biaì, davanti a lui giocano Penetra e Amaro come difensori centrali mentre sulle corsie laterali dovremmo vedere nuovamente Zé Carlos a destra e Nuno Tavares a sinistra. In mezzo al campo giocano Dantas e Joao Neves, da valutare invece il ballottaggio tra Samu Costa, che è stato titolare nell’ultima partita, e Afonso Sousa che garantirebbe maggiore spinta e di fatto potrebbe anche trasformare il modulo in una sorta di 4-2-3-1, alzando la sua posizione e portando ad allargarsi Francisco Conceiçao o André Almeida, così come Fabio Silva che a quel punto andrebbe a giocare sulla fascia sinistra lasciando il solo Pedro Neto a fare il centravanti. Di fatto il Portogallo U21 ha tante soluzioni, ma non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale…

LE SCELTE DI MATHIJSEN

Per quanto riguarda Jacky Mathijsen, in Portogallo Belgio U21 il CT dei Diavoli Rossi dovrebbe puntare sul 4-2-1-3: ci sono alcuni giocatori noti in questa nazionale, due sono certamente Vranckx e De Ketelaere che vestono la maglia del Milan. Il primo viene impiegato in mezzo al campo, a fare coppia con Mandela Keita; il secondo invece agirà sulla trequarti, a fare da ideale raccordo tra i reparti e supportando un tridente nel quale come prima punta c’è Openda, che potrebbe indossare il rossonero tra qualche settimana. Ramazani e Balikwisha saranno i due esterni alti a completamento del reparto offensivo; poi abbiamo il terzo volto noto nel Belgio U21 che è De Winter, difensore dell’Empoli (in prestito dalla Juventus) e che affiancherà Debast al centro del reparto arretrato. Il portiere sarà Vandevoort, come terzini dovrebbero essere schierati Siquet e De Cuyper.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO BELGIO U21: IL TABELLINO

PORTOGALLO U21 (4-3-1-2): Biaì; Zé Carlos, Penetra, Amaro, Nuno Tavares; Dantas, Joao Neves, Afonso Sousa; André Almeida; Pedro Neto, Fabio Silva. Allenatore: Rui Jorge

BELGIO U21 (4-2-1-3): Vandevoort; Siquet, De Winter, Debast, De Cuyper; Vranckx, M. Keita; De Ketelaere; Ramazani, Openda, Balikwisha. Allenatore: Jacky Mathijsen











