Probabili formazioni Portogallo Lussemburgo/ Quote: CR7 c’è! (Euro 2024, oggi 11 settembre 2023)

Le probabili formazioni di Portogallo Lussemburgo ci accompagnano verso la partita che questa sera sarà valida per la sesta giornata di qualificazione per gli Europei del 2024, che si svolgeranno la prossima estate in Germania. Fin qui un percorso perfetto per i lusitani che contano cinque vittorie in altrettante partite e quindi di fatto hanno già in tasca il biglietto: l’ultima vittima è stata la Slovacchia nello 0-1 esterno di venerdì scorso, con gol decisivo di Bruno Fernandes.

Il Lussemburgo è però molto più competitivo di quanto si possa pensare: parliamo infatti della sorpresa del Gruppo J essendo attualmente terza e per di più a pari punti con la Slovacchia seconda: considerando che sono le prime due squadre di ogni raggruppamento a passare, i lussemburghesi potrebbero sognare la propria prima storica partecipazione ad una fase finale di un grande torneo internazionale. Anzi, il Lussemburgo nelle ultime tre partite ha vinto contro Liechtenstein, Bosnia e Islanda sempre con due gol di scarto. Tutto questo premesso, ora scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Portogallo Lussemburgo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Portogallo Lussemburgo secondo le quote Snai, naturalmente a senso unico. Infatti il segno 1 è proposto a 1,06, mentre poi si sale già a quota 12 sul segno X in caso di pareggio e addirittura fino a 33 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Lussemburgo.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO LUSSEMBURGO

LE SCELTE DI MARTINEZ

Nelle probabili formazioni Portogallo Lussemburgo, i padroni di casa lusitani di mister Martinez dovrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-3 davvero ricco di qualità in ogni settore del campo: in porta ecco Diogo Costa; davanti a lui, la difesa a quattro sarà formata da Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva e Cancelo; a centrocampo invece il terzetto dei titolari dovrebbe essere composto da Vitinha, Palhinha e Bruno Fernandes; ecco infine un tridente davvero di lusso, con Bernardo Silva a destra, il centravanti Cristiano Ronaldo (pur oggetto di molte polemiche) e insieme a loro Rafael Leao come ala sinistra.

LE MOSSE DI HOLTZ

Sul fronte ospite, c’è fatalmente molta meno qualità nelle probabili formazioni Portogallo Lussemburgo. Il commissario tecnico Holtz dovrebbe schierare stasera il suo Lussemburgo secondo il modulo 4-4-2 e con questi possibili undici giocatori titolari: Moris in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da M. Martins, Mahmutovic, Chanot e Pinto; altra linea a quattro a centrocampo con Sinani, C. Martins, Olesen e Barreiro; infine Curci e Borges Sanches nella coppia d’attacco. Vari cognomi sono lusitani, a causa dell’emigrazione dal Portogallo: sarà una sorta di derby per molti…

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO LUSSEMBURGO: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Cancelo; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Ct. Martinez.

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; M. Martins, Mahmutovic, Chanot, Pinto; Sinani, C. Martins, Olesen, Barreiro; Curci, Borges Sanches. Ct. Holtz.











