Probabili formazioni Portogallo Olanda/ Quote, Santos si aggrappa a Cr7

Dovremo attendere solo le ore 20,45 di oggi domenica 9 giugno 2019 per la finale della Nations league tra Portogallo e Olanda, di cui ora andremo naturalmente a vedere da vicino quali saranno le probabili formazioni studiate dai due tecnici. Come è facile immaginare la posta in palio è ben alta e sia a Santos che a Koeman non saranno concessi errori nel disegnare le probabili formazioni di Portogallo Olanda. Di certo i due allenatori si affideranno solo ai loro uomini più in forma e considerando quanto hanno messo in campo solo pochi giorni fa nelle semifinali, non possiamo che attenderci un grande spettacolo questa sera in campo al Do Dragao di Porto. Dalle magie di Cr7 contro la Svizzera fino a De Ligt, protagonista di Olanda-Inghilterra, sarà un match ricco di emozioni. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Portogallo Olanda.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare con cura le probabili formazioni di Portogallo e Olanda è bene andare a considerare pure il pronostico che riguarda la finale per il primo e secondo posto della Nations league. Stando al portale di scommesse snai dovrebbero essere i lusitani i favoriti: nell’1×2 notiamo che il successo del Portogallo è stato fissato a 2,45, contro il più elevato 3,00 assegnato all’Olanda, mentre il pari è stato dato a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO OLANDA

LE MOSSE DI SANTOS

Vista la prestazione mirabile condotta in semifinale contro la Svizzera è facile pensare che il ct Santos voglia confermare gran parte dell’11 che abbiamo visto in campo pochi giorni fa, in primis Cristiano Ronaldo, vera star della squadra lusitana. Ecco quindi che confermando il 4-3-1-2 visto in campo solo pochi giorni fa, in avanti assieme a Cr7 dovremmo vedere dal primo minuto Joao Felix, con Bernardo Silva sulla tre quarti. Per la mediana a 3 si faranno naturalmente avanti questa sera Carvalho, Neves e Bruno Fernandes, benché certo Moutinho cerchi spazio dalla panchina. Pure in difesa le scelte paiono chiare: al centro del reparto troveranno spazio Pepe e Dias, mentre toccherà al duo Guerriero-Semedo agire ai lati. Irrinunciabile sarà Rui Patricio tra i pali.

LE SCELTE DI KOEMAN

Pure Koeman per le probabili formazioni di Portogallo Olanda potrebbe non regalarci grandi novità rispetto all’11 che è sceso in campo contro l’Inghilterra pochi giorni fa, considerata la bella prestazione che gli oranje hanno tenuto fino ai tempi supplementari. Ecco quindi che questa sera non si potrà dunque fare a meno di Cillessen tra i pali, come della difesa a 4 composta da Blind, De Ligt, Van Dijk e Dumfries, che ha dato ottima prova di sè. Per il 4-2-3-1 ecco che poi per la nazionale olandese si fa avanti per la mediana il duo composto da De Jong e l’atalantino De Roon, mentre toccherà a Wijnaldum agire sulla trequarti dal primo minuto. Maglie poi più che confermate contro il Portogallo pure in attacco: qui Koeman e l’Olanda si affideranno a Promes, Depay e Bergwijn, pur con Babel e Luke De Jong a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-1-2): 1 R Patricio: 5 Guerriero, 3 Pepe, 4 Dias, 20 Semedo; 14 Carvalho, 18 Neves, 16 Fernandes; 10 B Silva; 23 J Feliz, 7 C Ronaldo All. Santos

OLANDA (4-2-3-1): 1 Cillessen; 17 Blind, 3 De Ligt, 4 Van Dijks, 22 Dumfries; 21 De Jong, 15 De Roon; 8 Wijnaldum; 11 Promes, 10 Depay, 7 Bergwijm All. Koeman.



© RIPRODUZIONE RISERVATA