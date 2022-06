Probabili formazioni Portogallo Repubblica Ceca/ Quote, CR7 parte dalla panchina?

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO REPUBBLICA CECA: CHI GIOCA ALL’ALVALADE?

Le probabili formazioni di Portogallo Repubblica Ceca ci conducono a parlare della partita valida per la terza giornata di Nations League: siamo nel gruppo 2 della Lega, al José Alvalade di Lisbona (ore 20:45 di giovedì 9 giugno) si affrontano le due nazionali che sono prime in classifica con 4 punti, entrambe con un pareggio contro la Spagna e una vittoria nei confronti della Svizzera. Potrebbe dunque essere un match molto importante per la qualificazione alla Final Four; tra le due si mangia sicuramente le mani la Repubblica Ceca, che contro la Roja era in vantaggio di due gol e si è fatta riprendere al 90’ minuto.

Il Portogallo, che la Nations League l’ha vinta nella sua prima edizione, cerca il salto di qualità definitivo che è un po’ mancato in questi ultimi anni; i cechi invece vogliono tornare grandi, e qualche timido passo in questa direzione lo hanno operato agli Europei della scorsa estate raggiungendo i quarti. Vedremo allora come andranno le cose in campo; mentre aspettiamo che si giochi, facciamo una rapida valutazione delle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Portogallo Repubblica Ceca.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo anche il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato, attraverso le sue quote, su Portogallo Repubblica Ceca per questa giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 1,40 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte la giocata, infine il segno 2 – sul quale puntare per il successo degli ospiti – ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 7,50 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO REPUBBLICA CECA

GLI 11 DI SANTOS

Sarà sempre il 4-3-3 il modulo di Fernando Santos per Portogallo Repubblica Ceca, ma naturalmente qualcosa può cambiare nelle scelte. In difesa per esempio Diogo Dalot e Raphael Guerreiro possono agire sugli esterni, in porta Diogo Costa tornerebbe titolare con Pepe e Domingos Duarte davanti a lui. A centrocampo Joao Moutinho si candida per una maglia; possibile conferma per Bruno Fernandes con Palhinha che invece sarebbe schierato titolare al centro del reparto, come già avvenuto agli Europei (forse in maniera sorprendente). Come sempre poi la grande questione riguarda Cristiano Ronaldo: sarà titolare dopo la doppietta alla Svizzera? Propendiamo per una risposta negativa, anche se lui di suo giocherebbe sempre: in questo caso però ci sentiamo di mandarlo in panchina, e allora André Silva sarebbe la prima punta di un tridente eventualmente completato da Bernardo Silva e un Rafael Leao che ovviamente, per quanto fatto con il Milan, merita la maglia da titolare della nazionale portoghese.

LE SCELTE DI SILHAVY

Nel suo piccolo anche Jaroslav Silhavy può operare il turnover in Portogallo Repubblica Ceca. La difesa dovrebbe restare la stessa di domenica, dunque con Mateju, Brabec e Zima a protezione del portiere Vaclik; sugli esterni invece ci aspettiamo che si cambi, Havel a destra e Jankto a sinistra partono favoriti per assistere un centrocampo nel quale Soueck e Sadilek sarebbero confermati entrambi. Abbiamo poi il tridente offensivo, perché la nazionale ceca gioca appunto con il 3-4-3: qui nel ruolo di prima punta avremmo ancora Kuchta, autore di uno dei due gol contro il Portogallo, mentre a rischiare il posto è soprattutto Lingr. Stuzzica infatti, più che la soluzione Cerny (con Pesek che parte comunque favorito anche per questa partita), l’idea di schierare titolare Hlozek: il diciannovenne ha appena lasciato lo Sparta Praga per firmare con il Bayer Leverkusen, se ne parla davvero bene e dunque a Lisbona potrebbe avere una maglia dal primo minuto nella partita di Nations League contro il Portogallo.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PORTOGALLO REPUBBLICA CECA

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Duarte, Pepe, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva, Rafael Leao. Allenatore: Fernando Santos

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Vaclik; Mateju, Brabec, Zima; Havel, Sadilek, Soucek, Jankto; Hlozek, Kuchta, Pesek. Allenatore: Jaroslav Silhavy











