Probabili formazioni Portogallo Svizzera/ Quote: Leao possibile titolare

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Portogallo Svizzera ci avviciniamo alla partita che questa sera sarà valida per la seconda giornata del girone 2 della Lega A della nuova edizione della Nations League. Giovedì sera il Portogallo ha iniziato piuttosto bene il proprio cammino, grazie al pareggio esterno sul campo della Spagna in un derby iberico sempre stuzzicante. Superata bene la partita sulla cartoni assoluto più difficile del girone, i lusitani vogliono la vittoria per inseguire la qualificazione alla Final Four del torneo che vinsero nel 2019.

La Svizzera invece ha debuttato con una sconfitta in Repubblica Ceca, per gli elvetici adesso il cammino è tutto in salita e bisogna scongiurare il rischio della seconda sconfitta consecutiva, che renderebbe la Svizzera principale indiziata per la retrocessione in Lega B da questo girone, anche se cominciare con due trasferte non è di certo facile. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire qualche notizia in più circa le probabili formazioni di Portogallo Svizzera.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Portogallo Svizzera secondo l’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Svizzera.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA

LE MOSSE DI SANTOS

Parlando delle probabili formazioni di Portogallo Svizzera, osserviamo che il commissario tecnico lusitano Fernando Santos dovrebbe scegliere un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: il romanista Rui Patricio in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Cancelo, Fonte, Danilo Pereira e Guerreiro da destra a sinistra; per il trio di centrocampo ipotizziamo Moutinho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes in campo dal primo minuto; infine ecco che in attacco dovrebbe trovare posto Rafael Leao in compagnia di Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

LE SCELTE DI YAKIN

La replica della Nazionale elvetica guidata dal commissario tecnico Murat Yakin potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 3-4-2-1 per le probabili formazioni di Portogallo Svizzera: Sommer in porta; davanti a lui la retroguardia a tre formata da Schar, Akanji e Rodriguez; a centrocampo ecco da destra a sinistra Widmer, l’atalantino Freuler, Xhaka e Vargas; nel reparto offensivo invece ipotizziamo Shaqiri e Sow sulla trequarti alle spalle del centravanti Gavranovic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Danilo Pereira, Guerreiro; Moutinho, B. Silva, B. Fernandes; Leao, Ronaldo, Jota. Allenatore: Santos.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Vargas; Shaqiri, Sow; Gavranovic. Allenatore: Yakin.











