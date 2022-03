Probabili formazioni Portogallo Turchia/ Quote, out Ruben Dias (playoff Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO TURCHIA: CHI GIOCA A PORTO?

Valutando le probabili formazioni di Portogallo Turchia parliamo naturalmente della partita valida per la semifinale dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022: in campo al Do Dragão di Porto giovedì 24 marzo, con calcio d’inizio alle ore 20:45, e un occhio di riguardo da parte dell’Italia che, dovesse battere la Macedonia del Nord, affronterebbe poi la vincente di questa sfida. Il Portogallo i playoff pensava e sperava di averli evitati, ma nell’ultima partita del girone ha perso in casa contro la Serbia, dopo essere passato in vantaggio, quando gli sarebbe bastato pareggiare e ora rischia molto in una gara secca.

Dopo gli Europei la Turchia ha cambiato Commissario Tecnico ed è riuscita, cosa non scontata, a rimanere davanti alla Norvegia nel suo girone di qualificazione, prendendosi il secondo posto alle spalle dell’Olanda: nazionale che forse ha meno qualità di altre ma è tignosa e soprattutto sa come si fa a vincere partite da dentro o fuori. Sarà dura per Cristiano Ronaldo e compagni, ma intanto noi possiamo metterci in attesa della semifinale playoff facendo una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Portogallo Turchia.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che accompagnano il pronostico su Portogallo Turchia. Secondo questo bookmaker è favorita la nazionale lusitana, per un’incollatura: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita che ammonta a 1,35 volte la giocata, per contro il segno 2 a regolare il successo in trasferta vi farebbe guadagnare 8,50 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore che equivale a 5,007 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO TURCHIA: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI SANTOS

Nelle probabili formazioni di Portogallo Turchia bisogna registrare le assenze di Ruben Dias e Pepe, pesanti per la difesa, e Ruben Neves che toglie un giocatore di buona qualità al centrocampo di Fernando Santos. In mediana comunque pochi problemi, Danilo Pereira e Palhinha si giocano il posto di regista con Bruno Fernandes e Joao Moutinho che dovrebbero agire come mezzali. L’alternativa naturalmente si chiama Bernardo Silva, ma il fantasista del Manchester City dovrebbe trovare spazio nel tridente offensivo, nel quale Cristiano Ronaldo potrebbe ritrovare la maglia di esterno sinistro lasciando a Diogo Jota il compito di fare il centravanti tattico, detto che comunque i due possono agevolmente scambiarsi la posizione (e con loro lo stesso Bernardo). In difesa invece il posto di Ruben Dias e Pepe lo prenderanno José Fonte e Tiago Djaló; insieme al giocatore del Lille appare scontata la presenza di Pepe così come quella di Rui Patricio in porta, i due terzini potrebbero essere Diogo Dalot e Raphael Guerreiro (Joao Cancelo è squalificato) ma attenzione a Nuno Mendes, che ha trovato tanto spazio nel Psg.

I DUBBI DI KUNTZ

La Turchia di Stefan Kuntz dovrebbe agire con il 4-4-2 di stampo classico, anche se poi in fase offensiva questo modulo potrebbe aprirsi in qualcosa di diverso. Davanti il dubbio riguarda la maglia che verrà data come partner di Burak Yilmaz, a giocarsela sono Yazici (che appare favorito) e Serdar Dursun. A centrocampo avremo ovviamente la presenza di Calhanoglu, che da trequartista di stampo classico nel Bayer Leverkusen è passato a fare la mezzala o addirittura il regista nella mediana a tre dell’Inter e nella sua nazionale dovrebbe essere impiegato come playmaker ma avendo al suo fianco un solo giocatore, che potrebbe e dovrebbe essere Kutlu. Il quale gioca nel Galatasaray, come Akturkoglu che sembra essere il favorito per fare il laterale sulla corsia sinistra; sull’altro versante avremo invece l’ex della Roma Cengiz Under, che sta facendo bene nel Marsiglia. In difesa, davanti a Ugurgan Cakir, ecco Demiral e Soyuncu centrali con due terzini che dovrebbero essere Zeki Celik e Caner Erkin.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO TURCHIA

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Tiago Djaló, José Fonte, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Caner Erkin; Cengiz Under, Calhanoglu, Kutlu, Akturkoglu; Burak Yilmaz, Yazici. Allenatore: Stefan Kuntz











