Probabili formazioni Psv Milan/ Ecco le mosse di Pioli per l’amichevole

Con le probabili formazioni di Psv Milan ci avviciniamo all’amichevole di lusso che si giocherà oggi ad Eindhoven: i rossoneri respireranno l’aria delle sfide di grande tradizione affrontando il Psv Eindhoven, che naturalmente è una delle tre grandi tradizionali della Eredivisie olandese, con un nome leggendario in panchina, cioè quello di Ruud Van Nistelrooy, l’ex attaccante che oggi è l’allenatore del Psv. Per il Milan di Stefano Pioli, naturalmente è l’occasione perfetta per fare la prova generale verso la ripartenza del campionato.

Il Milan ritrova anche i nazionali che hanno fatto ritorno dai Mondiali; l’obiettivo è quello di fare progressi rispetto alla prima amichevole contro una big nel corso di questa pausa per Qatar 2022, perché contro l’Arsenal è arrivata una sconfitta. Quello che più conta è comunque arrivare pronti alla ripartenza, perché il Milan è secondo in campionato e finalmente ha passato i gironi di Champions League e ora negli ottavi affronterà il Tottenham. Un’amichevole di prestigio può aiutare nel cammino di avvicinamento, ecco perché adesso leggiamo con grande curiosità le ultime notizie circa le probabili formazioni di Psv Milan.

PROBABILI FORMAZIONI PSV MILAN

LE MOSSE DI VAN NISTELROOY

Nelle probabili formazioni di Psv Milan potremmo già vedere all’opera i nazionali anche nella squadra di Ruud Van Nistelrooy: possiamo ipotizzare per il Psv Eindhoven un modulo 4-2-1-3 con André Ramalho e Obispo difensori centrali davanti al portiere Walter Benitez, mentre i due terzini potrebbero essere Mwene e Max. La linea di centrocampo invece dovrebbe essere formata da Erick Gutierrez e Sangaré, con Til che sarà il trequartista. Infine, nel tridente del Psv Eindhoven potrebbe giocare Gakpo reduce da un grande Mondiale almeno nella fase a gironi, largo a sinistra con Xavi Simons o El Ghazi a destra e Luuk De Jong che vestirà naturalmente i panni del centravanti.

LE SCELTE DI PIOLI

Per quanto riguarda invece i rossoneri di Stefano Pioli, ecco nelle probabili formazioni di Psv Milan che purtroppo dà ancora forfait Maignan, che allunga i tempi di recupero: in porta quindi spazio a Tatarusanu, con Mirante in alternativa, poi Kjaer potrebbe prendere posto al fianco di Tomori o Kalulu e sulle fasce ci aspettiamo Dest a destra e Ballo-Touré a sinistra, con Calabria comunque ormai pronto. In mezzo al campo si va per la conferma della coppia con Bennacer e Tonali, sulla trequarti invece potrebbero giocare i due belgi Saelemaekers a destra e De Ketelaere in posizione centrale, con Rafael Leao che agirebbe naturalmente a sinistra. In attacco il punto di domanda è Giroud, nel caso sarà pronto Origi e il reparto offensivo sarebbe belga per tre quarti, aria di “derby” con l’Olanda.

PROBABILI FORMAZIONI PSV MILAN: IL TABELLINO

PSV (4-2-1-3): Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Gutierrez, Sangaré; Til; Xavi Simons, L, De Jong, Gakpo. All. Van Nistelrooy.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, R. Leao; Origi. All. Pioli.











