Probabili formazioni Real Madrid Atletico Madrid/ Quote, solo titolari? (ICC 2019)

Si accenderà nella notte italiana a East Rutherford e per la precisione alle ore 1.30 (fuso orario italiano) la sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid, uno dei big match della International Champions cup 2019. Il clima è già bollente intorno a questo derby spagnolo della ICC 2019, e di certo non tanto per la posta in palio in questo test match estivo, ma per i protagonisti che oggi vedremo in campo. Zidane, come pure Simeone infatti per la sfida di oggi metteranno in campo i loro uomini migliori e le probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid saranno farcite di star del calcio europeo. L’occasione di un’amichevole di tal prestigio dopo tutto è troppo ghiotta viste le ambizioni dei due club, pronti a una stagione eccezionale sia in Liga che nelle coppe Uefa: vi sono quindi grandi aspettative in entrambi i lati del campo. Andiamo quindi a vedere quali saranno le probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid, match atteso solo questa notte.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid, è certo buona cosa prendere in esame anche il pronostico che accompagna questa amichevole per la ICC 2019. Considerando quindi anche le quote date dal portale di scommesse snai, ecco che nel 1×2 il successo dei Blancos è stato dato a 2,00 contro il più elevato 3,25 fissato per i Colchoneros: il pareggio invece è stato fissato a 3,55.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID

LE MOSSE DI ZIDANE

Come detto prima, per le probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid, Zidane, come pure Simeone dovrebbe puntare sopratutto sulle star del proprio spogliatoio. Ecco quindi che tenendo fede al 4-3-3 solito, questa notte dovremmo vedere ancora Courtois tra i pali, con di fronte a sè un solido reparto a 4 che vedrà in campo Sergio Ramos e Varane al centro e il duo Carvajal-Marcelo ai lati. Per la mediana non dovrebbero mancare dal primo minuto Isco, Kross, Modric e Hazard anche se non è da escludere un passaggio al modulo a tre in caso di necessità. Maglie confermate in attacco con Benzema e Jovic titolari confermati anche dopo la sfida con l’Arsenal, pur con diverse alternative presenti in panchina.

LE SCELTE DI SIMEONE

Pure per le probabili formazioni di Diego Simeone non ci attendiamo altro se non la formazione ufficiale, preparata in vista della prossima stagione, se chiaramente infortuni e mercato non scombinino le carte in tavola. Tenuto il 4-4-2 come modulo di partenza ecco che questa notte, i colchoneros si affideranno a Oblak tra i pali biancorossi: in difesa poi non mancheranno Savic e Felipe al centro, come pure il duo Trippier-Renan, ancora protagonisti dopo la prova nella International Champions cup contro il Gaudalajara. Per la mediana si fanno poi avanti Koke, Herrera, Niguez e Lamar. Non dovrebbe esserci Llorente, che ha rimediato un cartellino rosso nel precedente turno della ICC 2019. Occhi puntati poi in attacco con Morata e Costa, ancora titolari dal primo minuto.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3) : Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Isco, Kroos, Modric, Hazard; Jovic, Benzema All. Zidane

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan; Koke, Herrera, Saul Niguez, Lamar; Morata, Diego Costa All. Simeone



