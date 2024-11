PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MILAN: LE SCELTE PER IL BIG-MATCH

Non servono molte parole per far crescere l’attesa, meglio gettarsi sulle probabili formazioni Real Madrid Milan perché stasera al Santiago Bernabeu il Milan di Paulo Fonseca si gioca una partita naturalmente difficilissima ma che potrebbe valere la svolta alla stagione intera in caso di un bel risultato. Finora la Champions League del Milan è stata ordinaria: sconfitte contro il Liverpool e sul campo del Leverkusen, successo invece contro il Bruges, quindi senza infamia e senza lode. Oggi sarebbe la notte giusta per provare a ricordare un passato glorioso che però si sta allontanando.

Naturalmente avrà idee diverse il detentore del trono, il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Anche i Blancos devono stare attenti perché sono caduti a Lille, però in casa il Real Madrid ha segnato otto gol in due partite, in particolare il 5-2 contro il Borussia Dortmund ha dimostrato i valori di una squadra che era andata sotto ma infine ha vinto di goleada. Tutto questo in giorni molto difficili per la Spagna, con un velo di malinconia ma forse con motivazioni ancora maggiori: tutto questo è da tenere in considerazione per le probabili formazioni Real Madrid Milan…

LE QUOTE PER IL PRONOSTICO SONO A SENSO UNICO

Nelle probabili formazioni troviamo sempre lo spazio anche per il pronostico e Real Madrid Milan non fa eccezione. Le quote dell’agenzia Snai concedono però poche speranze ai rossoneri, almeno sulla carta: il segno 1 è infatti nettamente favorito e quotato a 1,42, mentre si arriverebbe già a 5,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 se il Milan espugnasse il Bernabeu.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MILAN

NOTTE SPECIALE PER ANCELOTTI

Per Carlo Ancelotti questa non può essere una partita come le altre, ma l’emozione non dovrebbe portare a particolari sorprese tra i padroni di casa per le probabili formazioni Real Madrid Milan. Ci attendiamo in campo tutti i nomi migliori dei Blancos nel modulo 4-3-1-2: in porta ci sarà Lunin; difesa a quattro con Vazquez, Rudiger, Militao e Mendy da destra a sinistra; si dovrebbe andare sul sicuro anche a centrocampo con Valverde, Tchouameni e Camavinga; infine, ecco l’attacco stellare con il trequartista Bellingham alle spalle delle due punte Mbappé e Vinicius junior.

FONSECA RILANCIA LEAO?

Per Paulo Fonseca invece le probabili formazioni Real Madrid Milan indicano il possibile rilancio di Rafael Leao fra i titolari come il tema da tenere maggiormente in considerazione. Dovrebbe essere proprio così e il portoghese quindi va indicato come ala sinistra, al fianco di Chukwueze e Pulisic sulla trequarti a sostegno di Morata, un altro ex della partita. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 per i rossoneri e non ci aspettiamo particolari sorprese negli altri reparti, a cominciare da un Maignan già decisivo a Monza; davanti a lui Emerson Royal terzino destro, i due centrali Gabbia e Tomori e sulla sinistra naturalmente Theo Hernandez; infine, nel cuore della mediana dovrebbero esserci Fofana e Reijnders, forse il più in forma nel Milan in questo periodo.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MILAN: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.