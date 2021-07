Probabili formazioni Repubblica Ceca Danimarca/ Quote, Poulsen ce la fa? (Euro 2020)

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA DANIMARCA: CHI GIOCA A BAKU?

Con le probabili formazioni di Repubblica Ceca Danimarca ci introduciamo al quarto di finale degli Europei 2020 che si gioca a Baku, alle ore 18:00 di sabato 3 luglio. È una sfida tra due outsider, ma attenzione: delle due la rivelazione è la nazionale mitteleuropea, che dopo il terzo posto nel gruppo D ha saputo approfittare della superiorità numerica per battere ed eliminare l’Olanda, forte delle scelte di Jaroslav Silhavy che non sono mai cambiate e hanno contribuito a formare un 11 che adesso si conosce molto bene e sa di avere una grande occasione per volare in semifinale.

La Danimarca? Una favola per come era iniziata e per il dramma vissuto da Christian Eriksen, ma al netto di questo gli incroci del tabellone favorivano un ingresso nella Top 8: fino a questo momento possiamo dire che Kasper Hjulmand abbia confermato il pronostico, ora la semifinale è alla portata perché l’Olanda non è più in gioco e bisognerà dunque approfittarne. Aspettando che si giochi, proviamo a valutare in che modo i due CT schiereranno le loro nazionali sul terreno di gioco dello stadio Olimpico di Baku, leggendo insieme le probabili formazioni di Repubblica Ceca Danimarca.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Repubblica Ceca Danimarca ci dicono che la nazionale favorita è quella scandinava: bisognerà puntare sul segno 2 che vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che identifica il successo della nazionale mitteleuropea porta in dote una vincita corrispondente a 3,75 volte la puntata. Il pareggio, eventualità identificata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore di 3,20 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA DANIMARCA

LE SCELTE DI SILHAVY

Come abbiamo detto Silhavy ha scelte “fisse”, e anche nelle probabili formazioni di Repubblica Ceca Danimarca ci aspettiamo che non cambi: rispetto a domenica torna Boril dalla squalifica e si dovrebbe riprendere il posto di terzino sinistro, con Coufal sull’altro versante e la coppia centrale che, formata da Celustka e Kalas, proteggerà il portiere Vaclik completando la difesa. A centrocampo spicca Holes, che contro l’Olanda ha segnato e fornito un assist: farà coppia come sempre con Holes, davanti a loro il capitano Darida sarà il punto di riferimento per una trequarti che verrà completata dai due esterni Masopust (a destra) e Jankto (a sinistra). Davanti a tutti la prima punta è Schick: finora grande Europeo per l’attaccante del Bayer Leverkusen vinto anche in Italia, ha segnato 4 gol e con Cristiano Ronaldo fuori dai giochi può anche puntare al titolo di capocannoniere.

GLI 11 DI HJULMAND

Nelle probabili formazioni di Repubblica Ceca Danimarca ritroveremo gli aggiustamenti che Hjulmand aveva operato dopo le due sconfitte iniziali: difesa a tre con Christensen, Kjaer e Vestergaard a protezione di Kasper Schmeichel, i due esterni si alzano sulla linea dei centrocampisti e saranno Wass e Maehle, Hojbjerg fa il punto di riferimento in mezzo al campo e qui potrebbe arrivare magari un cambio, perché Jensen – che pure non è favorito nel ballottaggio con Delaney – ha giocato benissimo contro il Galles. L’altro dubbio è Yussuf Poulsen, infortunatosi nel corso della rifinitura sabato: con il suo forfait la Danimarca avrebbe Dolberg (in vantaggio su Cornelius, specie con la doppietta negli ottavi) come centravanti, ai suoi lati saranno confermate le scelte del Commissario Tecnico che punterà sul giovane Damsgaard e su Braithwaite per completare il tridente offensivo della nazionale scandinava.

IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Allenatore: Jaroslav Silhavy

DANIMARCA (3-4-3): K. Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damgsaard, Y. Poulsen, Braithwaite. Allenatore: Kasper Hjulmand



