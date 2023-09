Probabili formazioni Repubblica Ceca Italia U20/ Le scelte di Bollini (oggi 11 settembre 2023)

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca Italia U20 ci accompagnano verso la partita di oggi pomeriggio a Tabor contro appunto i padroni di casa della Repubblica Ceca, che per l’Italia U20 sarà il secondo appuntamento dell’Elite League cominciata con un buon pareggio per 1-1 in un’altra trasferta, in quel caso sul campo della Germania, mentre i cechi hanno perso per 2-0 in Romania e quindi si può puntare a un obiettivo ambizioso per il gruppo degli Azzurrini guidati dal c.t. Alberto Bollini.

Ricordiamo naturalmente che l’Italia Under 20 vede gli Azzurrini vice-campioni del Mondo in carica dopo la bellissima avventura nei Mondiali Under 20 di pochi mesi fa, nel frattempo è cambiato ovviamente il gruppo ma ricordiamo che i ragazzi dell’attuale U20 sono i campioni d’Europa Under 19 in carica, grazie al trionfo ottenuto in estate nella finale contro il Portogallo. Cerchiamo allora di capire cosa potrebbe fare il c.t. Bollini e analizziamo le probabili formazioni di Repubblica Ceca Italia U20, almeno per quanto concerne gli Azzurrini.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA U20

LE SCELTE DI BOLLINI

Parlare delle probabili formazioni di Repubblica Ceca Italia U20 naturalmente ci porta a prendere in considerazione le scelte fatte dal c.t. Alberto Bollini nella precedente partita di questa nuova Elite League contro la Germania, anche se naturalmente è più che possibile qualche cambiamento, per dare spazio ai giocatori che avevano giocato meno in quella occasione o per testare qualche novità, sia tecnica sia tattica.

Comunque, a livello puramente indicativo ecco che i titolari dell’Italia Under 20 l’altro giorno erano stati i seguenti undici calciatori: Palmisani tra i pali, protetto da Barbieri, Ricco, Fontanarosa e Regonesi in difesa; ecco poi Hasa, Faticanti e Ignacchiti a centrocampo; infine, D’Andrea, Montevago e Koleosho erano i titolari davanti, nel tridente d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA U20: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Barbieri, Ricco, Fontanarosa, Regonesi; Hasa, Faticanti, Ignacchiti; D’Andrea, Montevago, Koleosho. All. Bollini.











