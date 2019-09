Probabili formazioni Roma Atalanta/ Diretta tv: Mancini è squalificato (Serie A)

Roma Atalanta si gioca domani alle ore 19.00, quando le due formazioni scenderanno in campo all’Olimpico per una partita di spicco nella quinta giornata di Serie A, aprendo il mercoledì del turno infrasettimanale. La Roma sembra avere trovato la continuità di risultati e dopo la vittoria in extremis contro il Bologna punta a battere una rivale che negli ultimi anni le ha sempre creato diversi problemi. Anche l’Atalanta è reduce da una rimonta, che ha portato la Dea al pareggio contro la Fiorentina. Ci attendiamo una partita divertente fra due squadre che sanno giocare bene a calcio, dunque adesso è importante andare subito a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Roma Atalanta sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

LE SCELTE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Atalanta bisogna sottolineare innanzitutto che nella difesa giallorossa ci sarà spazio a Juan Jesus al fianco di Fazio, complice l’assenza per squalifica del grande ex Mancini, anche perché Smalling si accomoderà al massimo in panchina. Sempre in difesa, ecco che sulla corsia sinistra Kolarov resta insidiato da Spinazzola in ottica turnover, indispensabile in questo periodo ricco di impegni. Per lo stesso motivo, ecco che in mezzo al campo Diawara contende un posto a Cristante mentre Veretout sembra più certo del posto. In avanti Zaniolo punta a ritrovare posto dall’inizio a svantaggio di Kluivert, mentre Pellegrini e Mkhitaryan hanno maggiori possibilità di giocare in appoggio alla prima punta Dzeko.

LE MOSSE DI GASPERINI

Sul fronte Dea, nelle probabili formazioni di Roma Atalanta ecco che il mister Gian Piero Gasperini è pronto a rilanciare Ilicic e Gomez in attacco dal primo minuto dopo averli fatti cominciare entrambi dalla panchina contro la Fiorentina, mentre c’è il ballottaggio tutto colombiano tra Zapata e Muriel per il ruolo di punta centrale. Sulle fasce sembra certo Hateboer a destra, mentre a sinistra Castagne appare favorito nei confronti di Gosens, mentre nel cuore della mediana dovrebbe tornare titolare Freuler, anche lui in panchina tre giorni fa al Tardini. In difesa riecco Toloi, ex di turno, per affiancare Palomino e Masiello.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Spinazzola, Smalling, Diawara, Pastore, Kluivert, Antonucci, Kalinic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

A disposizione: Sportello, Rossi, Djimsiti, Arana, Ibanez, Kjaer, Gosens, Pasalic, Malinovskyi, Barrow, Muriel.



