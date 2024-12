PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: QUALI TITOLARI PER IL POSTICIPO?

Le probabili formazioni Roma Atalanta ci accompagnano verso il posticipo di lusso che stasera allo stadio Olimpico chiuderà la quattordicesima giornata di Serie A. Un esame molto delicato per la Roma di Claudio Ranieri, che completa un tris di big-match da quando è tornato in panchina: il buon pareggio contro il Tottenham è stato sicuramente una preziosa iniezione di fiducia ma adesso serve tornare a fare punti in campionato, dove la posizione di classifica della Roma è decisamente critica.

Farlo contro la scatenata Atalanta non sarà semplice: sei gol contro lo Young Boys in Champions League, in campionato addirittura sette vittorie consecutive per la Dea di Gian Piero Gasperini, che in questa stagione sembra davvero pronta a dare l’assalto anche allo scudetto. Vincere all’Olimpico sarebbe un segnale forte per tutta la concorrenza, la sfida tra due maestri della panchina sarà meravigliosa e allocano adesso curiosiamo nelle probabili formazioni Roma Atalanta…

NERAZZURRI AVANTI NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Facciamo spazio anche al pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai nelle probabili formazioni Roma Atalanta. I nerazzurri potrebbero essere favoriti e il segno 2 è quotato a 2,25, mentre una vittoria casalinga della Roma varrebbe 3,10 volte la posta in palio sul segno 1. Infine, il pareggio sarebbe l’ipotesi più remunerativa, con il segno X quotato a 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

VARI DILEMMI PER RANIERI

Non è facile scrivere le probabili formazioni Roma Atalanta in casa giallorossa, perché Claudio Ranieri ha ancora diversi dubbi, anche a livello tattico fra una difesa a 3 oppure a 4. Noi indichiamo la prima soluzione con Hummels possibile titolare insieme a Mancini e N’Dicka davanti a Svilar, senza il tedesco il reparto sarebbe a quattro arretrando Celik a destra e Angelino a sinistra. Nel cuore della mediana dovrebbero agire Koné e Cristante, mentre altri dubbi animano il reparto offensivo. Una opzione potrebbe essere con Dybala a destra, Dovbyk centravanti e Pellegrini sulla corsia mancina, ma ci sono anche altre soluzioni, sia a livello tattico sia come nomi, pensando in particolare a Soulé ed El Shaarawy.

DUE DUBBI PER GASPERINI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni Roma Atalanta riservano in particolare due dubbi a Gian Piero Gasperini. Il modulo è il 3-4-2-1, in porta ci sarà certamente Carnesecchi mentre in difesa grazie ai recenti recuperi dovremmo vedere Djimsiti, Hien e Kolasinac, anche se è pronto pure Kossounou, che potrebbe giocare magari al posto dell’albanese; a centrocampo dovrebbe essere tutto chiaro con Bellanova a destra, naturalmente De Roon ed Ederson in mezzo e Ruggeri esterno destro; infine, attenzione a un ballottaggio di alto livello fra De Ketelaere e Pasalic per affiancare Lookman sulla trequarti, alle spalle del capocannoniere Retegui.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk, Pellegrini. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.