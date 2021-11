Probabili formazioni Roma-Bodo Glimt/ Diretta tv: Mourinho senza Pellegrini!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BODO GLIMT: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 21.00 la sfida per la 4^ giornata di Conference league tra Roma e Bodo/Glimt: vediamo quali saranno le probabili formazioni del big match. Davanti al pubblico dell’Olimpico Mourinho e i suoi non posso commettere il minimo passo falso: il 6-1 subito nel turno di andata in Norvegia fa ancora infuriare i tifosi, che pure non sono stati affatto contenti anche di vedere la propria squadra incassare il KO col Milan nell’ultimo turno di campionato: i giallorossi allora dovranno essere impeccabili e certo lo Special one domani sarà conto solo su coloro che potranno garantiti una prova super.

Non saranno da meno i norvegesi: la squadra di Knutsen giustamente sogna di fare il bis all’Olimpico, ma sa bene che sarà una Roma ben diversa quella che gli si parerà di fronte domani sera. Si annuncia dunque match teso e bollente per la Conference league: vediamo come i due allenatori si stanno preparando, analizzando le loro mosse per le probabili formazioni di Roma- Bodo/Glimt.

ROMA BODO/GFIMT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Roma e Bodo/ Glimt sarà trasmessa su Tv8, e dunque avremo un appuntamento in chiaro per tutti; in alternativa resta sempre valida la possibilità, in questo caso però solo per gli abbonati alla televisione satellitare, di seguire la partita di Conference League attraverso il decoder di Sky, oppure grazie al servizio di diretta streaming video tramite DAZN, visibile tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BODO/GLIMT

LE MOSSE DI MOURINHO

Abbiamo già detto della necessità di Mourinho di vincere e convincere domani all’Olimpico: naturale che allora il tecnico punti poi solo su i suoi titolari per disegnare le probabili formazioni di Roma-Bodo/Glimt. Fissato dunque il solito 4-2-3-1, ecco che anche domani avremo sicuramente Rui Patricio dal primo minuto tra i pali, mentre in difesa lo Special One non rinuncerà a Ibanez e Mancini, con il duo Karsdorp-Vina sull’esterno del reparto. Ancora spazio a Cristante e Veretout al centro dello schieramento, con Mkhitaryan che dovrebbe prendere il posto di Lorenzo Pellegrini, alle prese con un problema al ginocchio. Per l’attacco dei giallorossi rimane intoccabile in avanti Abraham nonostante le difficoltà realizzative: al suo fianco Zaniolo come El Shaarawy, questo fresco di gol contro il Milan pochi giorni fa.

LE SCELTE DI KNUTSEN

Per le probabili formazioni di Roma-Bodo/Glimt, il tecnico dei norvegesi dovrebbe fissare ancora il 4-3-3 iniziale, dove pure saranno confermati tanti giocatori già scesi in campo nel turno di andata. Questo ad esempio in attacco, dove all’Olimpico ancora dovrebbero presenziare dal primo minuto Pellegrino, Botheim e Solbakken, dopo i ben 5 gol firmati alla Roma poche settimane fa. Alle loro spalle non mancherà Berg in cabina di regia come anche Fit e Konradsen, titolari sull’esterno del reparto: attenzione però a Hagen e Vetlesen, pronti in panchina e pure titolari nell’ultima sfida di campionato nazionale contro il Sandefjord. Per la difesa dei gialloneri ecco che si faranno avanti Moe e Lode al centro del reparto e il duo Sampsted-Bjorkan per l’esterno dello schieramento: Haikin sarà ancora tra i pali.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Josè Mourinho.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All.: Kjetil Knutsen.



