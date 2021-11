Probabili formazioni Roma-Bodo Glimt/ Quote, nessun dubbio per Knutsen

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BODO GLIMT: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma e Bodo/ Glimt, sfida della 4^ giornata del girone C della Conference league, che pure avrà luogo solo questa sera alle ore 21.00 tra le mura dell’Olimpico. Di fronte al pubblico di casa ci attendiamo una prova super da parte dei giallorossi: lo spettro del 6-1 occorso solo pochi giorni fa sempre con i norvegesi nel turno di andata e la delusione della sconfitta subita pure in campionato con il Milan saranno benzina sufficiente per accendere la formazione della Lupa.

Che pure oggi sarà in campo solo con l’11 titolare, eccezion fatta per l’infortunato Pellegrini: Mourinho è stato ben chiaro nei riguardi delle seconde linee e oggi lo Special One non può permettersi alcun margine di errore. Non saranno affatto soprusi se pure Knutsen per la sfida di oggi schierasse solo i suoi titolari: il tecnico dei gialloneri sa bene che quella vista nel terzo turno non era la vera Roma e che la squadra della capitale sarà oggi in campo veramente arrabbiata. Meglio dunque non correre alcun rischio inutile e puntare sull’11 migliore, consapevole che però non sarà facile arginare la rabbia giallorossa. Vediamo dunque nel dettaglio quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Roma e Bodo/Glimt.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante quanto occorso nel turno di andata, non abbiamo dubbi oggi nell’assegnare ai giallorossi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.32 il successo della Roma, contro il più alto 7.75 segnato in favore del Bodo/Glimt: improbabile pure il pareggio, quotato a 5.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA BODO/GLIMT

LE MOSSE DI MOURINHO

Come abbiamo accennato prima, saranno solo titolari per Mourinho nelle probabili formazioni di Roma e Bodo/Glimt: ovviamente schierati con il solito 4-2-3-1. Ecco che allora avremo subito in difesa, anzi tra i pali Rui Patricio, mentre al centro del reparto dovrebbero farsi rivedere Mancini e Ibanez: Vina e Karsdorp saranno poi le prime scelte per l’esterno del schieramento, ma non escludiamo a priori l’ingresso di Calafiori, a match in corso. Per il centrocampo rimangono irrinunciabili due giocatori come Veretout e Cristante, ma davanti a loro non ci sarà l’infortunato Pellegrini: chance allora dal primo minuto per Mkhitaryan, per giocare alle spalle della punta. A completare lo schieramento giallorosso Tammy Abraham come prima punta, con El Shaarawy (in gol col Milan) e Zaniolo sull’esterno.

LE SCELTE DI KNUTSEN

Spazio al classico 4-3-3 per Kjetil Knutsen, che pure dovrebbe confermare praticamente gli 11 che hanno molto male alla Roma nel turno di andata. Ecco che allora in attacco saranno indispensabili giocatori come Solbakken, Botheim e Pellegrino, pronti ancora a pungere la difesa rivale, mentre per il centrocampo il tecnico non farà a meno di Berg in cabina di regia, magari affiancato da Fet e Konradsen, anche se dalla panchina scalpitano in cerca di spazio Vetlesen, fresco di gol in campionato, come pure Hagen. In difesa pochi dubbi nell’assegnare le maglie da titolari: ancora una volta il centro avremo Lode e Moe, con Sampsted e Bjorkan usati come terzini: Haikin sarà il numero 1 di riferimento.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All.: Knutsen.



