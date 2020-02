Probabili formazioni Roma Bologna/ Diretta tv: Fonseca perde Pellegrini (Serie A)

Andiamo a presentare le probabili formazioni di Roma Bologna: con questa partita dello stadio Olimpico, in programma alle ore 20:45 di venerdì 7 febbraio, si apre ufficialmente la 23^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Paulo Fonseca e i giallorossi vanno a caccia di riscatto: la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo è stata netta, la squadra non ha pagato dazio in maniera eccessiva (l’Atalanta ha solo agganciato il quarto posto) ma adesso chiaramente bisogna riprendere la marcia, perchè il vantaggio sulla concorrenza è ancora ampio ma certe avversarie stanno risalendo la corrente. Il Bologna sembra ormai essere salvo, e vuole provare a iscriversi alla corsa per l’Europa League: sarebbe un traguardo straordinario per Sinisa Mihajlovic – ex della partita – che sabato scorso si è preso una bella vittoria in rimonta superando il Brescia al Dall’Ara. Mentre aspettiamo che arrivi venerdì sera possiamo dunque valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Bologna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Bologna verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sul satellite: gli abbonati Sky potranno dunque seguire questa partita sul canale Sky Sport Serie A, che trovano al numero 202 del decoder, e naturalmente attivare l’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – per seguire questa partita di campionato in diretta streaming video, attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

I DUBBI DI FONSECA

Per Roma Bologna Paulo Fonseca spera di recuperare Mkhitaryan almeno per la panchina, ma intanto deve rinunciare allo squalificato Lorenzo Pellegrini oltre che ai soliti Zappacosta, Amadou Diawara e Zaniolo. In difesa dovrebbe cambiare poco con Gianluca Mancini e Smalling davanti a Pau Lopez, con Spinazzola a destra e il possibile rientro di Kolarov che non ha giocato le ultime due partite (in alternativa ci sarà Santon o Bruno Peres, con Spinazzola dirottato a sinistra). Mediana obbligata con la regia di Veretout che sarà accompagnata dalla quantità di Cristante, bravo anche a inserirsi negli spazi; davanti a questo tandem iniziano i veri dubbi per Fonseca, perchè se Cengiz Under e Justin Kluivert saranno comunque in campo è possibile che uno dei due scali al centro per sopperire all’assenza di Pellegrini. Il terzo posto dovrebbe essere di Perotti ma attenzione al già citato Bruno Peres e alla novità Carles Perez, già in campo per uno spezzone sabato sera.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Felsinei ridotti all’osso o quasi in Roma Bologna: Krejci e Medel non dovrebbero recuperare, la squalifica di Tomiyasu complica i piani difensivi di Mihajlovic che a destra dovrebbe far giocare Ibrahima Mbaye, dall’altra parte del campo Denswil e al centro, a protezione del portiere Skorupski (altro ex della partita). Schouten potrebbe essere impiegato in posizione di mediano, a fare coppia con Andrea Poli in un 4-2-3-1; sulla trequarti invece le scelte del tecnico serbo sono sostanzialmente fissate con Orsolini e Nicola Sansone esterni e Soriano in posizione centrale, ma attenzione a Skov Olsen che si candida per una maglia ed eventualmente potrebbe far dirottare Orsolini sulla fascia sinistra o in posizione centrale, a seconda di chi rimarrebbe in panchina. Il posto da prima punta è un affare a due, o forse tre: per il momento Palacio sembra essere in vantaggio su Santander, ma non bisogna dimenticarsi di Musa Barrow che a gennaio è arrivato dall’Atalanta e potrebbe essere la mossa a sorpresa per questa trasferta all’Olimpico.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, G. Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Cengiz Under, Perotti, J. Kluivert; Dzeko

A disposizione: Mirante, Santon, Bruno Peres, Cetin, Ibanez, F. Fazio, Cetin, Villar, Carles Perez, Mkhitarian, Pastore, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: Lo. Pellegrini

Indisponibili: Zappacosta, A. Diawara, Zaniolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; I. Mbaye, Bani, Danilo Lar., Denswil; Schouten, A. Poli; Orsolini, Soriano, N. Sansone; Palacio

A disposizione: A. Da Costa, M. Sarr, Corbo, Boloca, Svanberg, N. Dominguez, Skov Olsen, Santander

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: Tomiyasu

Indisponibili: Dijks, Krejci, Medel



© RIPRODUZIONE RISERVATA