Probabili formazioni Roma Bologna/ Quote, felsinei con gli uomini contati (Serie A)

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Roma Bologna: la partita dello stadio Olimpico si gioca alle ore 20:45 di venerdì 7 febbraio, ed è quella che apre la 23^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Quarto turno di ritorno e voglia di riscatto ai massimi per i giallorossi, che dopo il pareggio nel derby non sono riusciti a sfruttare il calo dell’Atalanta e hanno rovinosamente perso contro il Sassuolo: una sconfitta pesante nelle proporzioni e per il modo in cui la partita è stata approcciata da parte degli uomini di Paulo Fonseca, che però restano ancora in buona posizione per la qualificazione in Champions League e devono provare assolutamente a tenere botta. Il Bologna viaggia alla grande, addirittura con la possibilità di prendersi un posto in Europa League: i felsinei hanno già raggiunto i 30 punti in classifica e, dopo la vittoria in rimonta contro il Brescia, dovrebbero avere anche chiuso i conti per la salvezza. Mentre aspettiamo che si giochi, valutiamo ora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Bologna.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Roma Bologna ci dicono che la squadra giallorossa è fortemente favorita: scommettendo sul segno 1 per la sua vittoria andreste a guadagnare una somma corrispondente a 1,60 volte quanto avrete messo sul piatto. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la puntata mentre con il segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno, la quota che intaschereste sarebbe pari a 5,25 volte quella investita con questo bookmaker.

Nelle probabili formazioni di Roma Bologna possiamo riassumere a due i dubbi di Paulo Fonseca: diciamo tre considerando che i due ruoli da terzino vanno entrambi definiti. Rischia la terza esclusione consecutiva Kolarov, a vantaggio di Spinazzola che slitterebbe a sinistra: in questo caso l’altra fascia sarebbe coperta da uno tra Santon e Bruno Peres. L’altro punto di domanda aperto riguarda la trequarti, a causa della squalifica di Lorenzo Pellegrini: favorito Perotti per andare in mezzo tra Cengiz Under e Justin Kluivert, ma il tecnico portoghese potrebbe anche stupire e destinare una maglia da titolare per Carles Perez, il che potrebbe portare l’argentino alla panchina. Per il resto è tutto confermato, anche perché le alternative non sono troppe: davanti a Pau Lopez giocheranno Smalling e Gianluca Mancini, il centravanti sarà Dzeko mentre in mezzo manca sempre l’ex Amadou Diawara (anche se per il guineano non sarà necessario l’intervento chirurgico), dunque naturalmente sarà ancora Cristante, già titolare prima dell’infortunio, ad affiancare la regia di Veretout.

Il 4-2-3-1 di Sinisa Mihajlovic per Roma Bologna è sostanzialmente pronto: viste le assenze (Andrea Poli squalificato, Dijks e Gary Medel ai box), anche in questo caso alcune delle scelte sono obbligate. Per esempio quella di Tomiyasu a destra, con Denswil che opererà sull’altro versante; a completare la difesa saranno Bani (matchwinner sabato scorso) e Danilo Larangeira che giocheranno come centrali a protezione del portiere Skorupski, ex della partita che però in giallorosso ha giocato poco. Avremo poi una zona mediana composta da Dominguez (favorito su Svanberg) e Schouten; la sorpresa potrebbe essere rappresentata dalla titolarità di Skov Olsen nel reparto avanzato, ma in questo senso Mihajlovic dovrebbe puntare ancora su Orsolini e Barrow che saranno gli esterni di una trequarti nella quale Soriano sarà il giocatore centrale. Prima punta presumibilmente Palacio, che in questo momento non ha assolutamente rivali visto che Santander è infortunato e Barrow dovrà fare le veci di Nicola Sansone, per l’appunto arretrando il suo raggio d’azione.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Cengiz Under, Perotti, J. Kluivert; Dzeko

A disposizione: Mirante, Bruno Peres, Santon, Cetin, F. Fazio, Ibanez, Villar, Pastore, Carles Perez, Mkhitaryan, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo Lar., Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

A disposizione: A. Da Costa, M. Sarr, I. Mbaye, Boloca, Svanberg, Skov Olsen

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: A. Poli

Indisponibili: Dijks, Krejci, Medel, N. Sansone, Santander



