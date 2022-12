Probabili formazioni Roma Cadice/ Diretta tv, Mourinho fa esperimenti (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CADICE: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Roma Cadice ci introducono alla prima amichevole invernale dei giallorossi: si gioca venerdì 16 dicembre e la Roma inaugura così la sua tournée in Portogallo. Ritorno nella terra lusitana che è la patria di José Mourinho, dove la squadra era già stata in estate; la prima avversaria sarà il Cadice che è penultimo nella Liga ed è già stato eliminato dalla Coppa del Re, ma per la Roma i motivi di interesse in queste amichevoli saranno tutti concentrati nello studiare le mosse giuste in vista della ripresa di gennaio, anche perché il finale di 2022 non è stato particolarmente brillante.

Alla fine i giallorossi hanno ottenuto il pass per i playoff di Europa League e sono comunque a 3 punti dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma tra infortuni e scarsa condizione la squadra non ha fornito prove troppo convincenti, mancando al momento il grande salto di qualità. Naturalmente ci sarà ancora il tempo per farlo ma molto dipenderà da quello che succederà anche in questi giorni o magari sul calciomercato di gennaio, intanto per noi è tempo di valutare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per questa amichevole, dunque analizziamole insieme leggendo le probabili formazioni di Roma Cadice.

DIRETTA ROMA CADICE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è ancora un’informazione ufficiale, ma la diretta tv di Roma Cadice potrebbe essere trasmessa su Roma Tv che è la televisione ufficiale legata al mondo giallorosso e per visionare la quale sarà necessario un abbonamento. Per quanto riguarda la diretta streaming video, l’appuntamento potrebbe essere sui canali di DAZN: anche in questo caso bisognerà essere clienti della piattaforma e non è ancora chiaro se effettivamente l’emittente fornirà le immagini e, qualora lo facesse, basterà il normale abbonamento o si tratterà di un evento on demand.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CADICE

LE SCELTE DI MOURINHO

Mourinho parte per il Portogallo, e affronta Roma Cadice pensando a qualche modifica tattica: si parla di difesa a quattro e questo vorrebbe dire rinunciare a un centrale tra Gianluca Mancini e Ibañez, Smalling chiaramente rimane intoccabile per lo Special One. Difesa a quattro potrebbe anche voler dire, aspettando Spinazzola, l’arretramento di Zalewski o il totale reintegro di Matias Viña; in porta venerdì andrebbe Svilar, tra i convocati della tournée c’è anche il separato in casa Karsdorp che potrebbe anche giocare per essere meglio venduto nella finestra del calciomercato invernale. A centrocampo Cristante e Lorenzo Pellegrini in caso di linea a tre, in caso contrario tornano utili sia Matic che Mady Camara e qui il grande atteso è naturalmente Wijnaldum, dai cui tempi di rientro e ritorno al 100% sembra possa dipendere parecchio. A questo punto rimane la zona offensiva: Abraham e Belotti possono giocare insieme con Dybala alle spalle, in caso di triplo trequartista ci sarebbe occasione per El Shaarawy e lo stesso Pellegrini può avanzare il suo raggio d’azione, altrimenti occhio a Zaniolo (ovviamente) e a Shomurodov che, pur dato in partenza, potrebbe giocare trequartista almeno in questa tourné, vista l’assenza della Joya.

GLI 11 DI SERGIO

Sergio affronta Roma Cadice con un 4-4-2, e resta da vedere chi sarà in campo come titolare. Ipotizziamo: in porta potremmo vedere Jeremias Ledesma che sarebbe supportato da una difesa i cui centrali sono Fali e Momo Mbaye, mentre Luis Hernandez sarebbe il terzino destro con Espino che agirebbe sull’altro versante. In mezzo al campo il capitano Alex Fernandez è il regista della squadra, e dovrebbe essere coadiuvato da San Emeterio che si preoccuperà soprattutto di fare da frangiflutti; Ocampo e Bongonda sono i giocatori scelti per le corsie laterali ma attenzione alla candidatura di Alejo a destra e quella di Mabil sull’altro versante. Nel reparto offensivo abbiamo una coppia: Choco Lozano e Sabrino dovrebbero essere favoriti, ma ovviamente queste scelte potrebbero poi non corrispondere alla formazione con cui Sergio giocherà effettivamente questa amichevole contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CADICE: IL TABELLINO

ROMA (4-3-1-2): Svilar; Celik, G. Mancini, Smalling, Zalewski; Matic, Cristante, Lo. Pellegrini; Zaniolo; Abraham, Belotti. Allenatore: José Mourinho

CADICE (4-4-2): J. Ledesma; Luis Hernandez, Fali, M. Mbaye, Espino; Ocampo, A. Fernandez, San Emeterio, Bongonda; C. Lozano, Sobrino. Allenatore: Sergio











