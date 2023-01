Probabili formazioni Roma Cremonese/ Diretta tv: poco turnover? (Coppa Italia)

DIRETTA ROMA CREMONESE: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Cremonese ci presentano la partita che domani sera allo stadio Olimpico sarà valida come quarto di finale della Coppa Italia 2022-2023, una sfida certamente particolare, generata dall’impresa della Cremonese a Napoli negli ottavi di finale, che ha evitato un doppio incrocio fra i giallorossi e i partenopei nello spazio di pochi giorni. La Roma a questo punto è nettamente favorita sulla carta, la Coppa Italia è un obiettivo importante perché è la strada più breve verso un possibile trofeo e i capitolini non devono sprecare questo vantaggio, dopo la convincente prova offerta proprio a Napoli, terminata con una amara sconfitta in extremis.

La Cremonese di Davide Ballardini ha invece trovato gloria proprio in Coppa Italia, dimostrando di essere una squadra con dei buoni valori, anche se non riesce mai a vincere, il che ovviamente genera una situazione delicatissima in classifica. Anche sabato scorso contro l’Inter ecco una prestazione dignitosa ma terminata con una sconfitta, chissà se all’Olimpico possa essere possibile una clamorosa sorpresa. Tutto questo premesso, andiamo a curiosare nelle probabili formazioni di Roma Cremonese alla vigilia della partita.

ROMA CREMONESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV:COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Roma Cremonese sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia, compresa la trasmissione in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Cremonese, proviamo ad ipotizzare che José Mourinho non faccia troppo turnover. Lo Special One potrebbe confermare in particolare la difesa, dove non ci stupirebbe rivedere in blocco i soliti titolari, quindi Rui Patricio tra i pali e davanti a lui Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sarà spazio per Bove insieme a Cristante, mentre Celik e Spinazzola potrebbero essere i due esterni, anche se naturalmente resta in corsa pure Zalewski. Infine, il reparto offensivo, nel quale Pellegrini e Dybala sono favoriti ma dovranno tenere conto della concorrenza di El Shaarawy, alle spalle di Abraham, che sarà naturalmente l’unica punta del classico modulo 3-4-2-1 dei giallorossi di Mourinho.

LE MOSSE DI BALLARDINI

Sul fronte lombardo, le probabili formazioni di Roma Cremonese vedono l’allenatore grigiorosso Davide Ballardini alle prese con l’assenza dello squalificato Sernicola. I protagonisti potrebbero essere quasi integralmente quelli dell’impresa già riuscita a Napoli in questa Coppa Italia. Indichiamo allora Carnesecchi titolare in porta, con Ferrari, Bianchetti e Vasquez nella difesa schierata a tre, secondo il modulo 3-5-2. Ghiglione a destra e Quagliata a sinistra dovrebbero essere i due esterni del centrocampo a cinque della Cremonese, con il trio formato da Pickel, Castagnetti e Meité nel cuore della mediana. Davanti infine dovremmo vedere in azione la coppia d’attacco formata da Ciofani e Okereke.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. All. Ballardini











