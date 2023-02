Probabili formazioni Roma Cremonese/ Quote: pronto El Shaarawy (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Cremonese andiamo a parlare della partita che si gioca per i quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023: appuntamento alle ore 21:00 di mercoledì 1 febbraio allo stadio Olimpico, dove ancora una volta sarà gara secca. La Roma arriva a questo match dalla sconfitta sul campo del Napoli: ci poteva stare e non toglie il fatto che i giallorossi siano in piena corsa per un posto in Champions League, e tra poco riprenderanno anche il cammino in Europa League potendosi togliere belle soddisfazioni, sarà un periodo ricco di impegni per José Mourinho e i suoi.

La Cremonese invece resta ancora senza vittorie in Serie A, dopo aver perso contro l’Inter; in Coppa Italia hanno però fatto il grande colpo, nella serata dell’esordio di Davide Ballardini è arrivata la vittoria ai rigori contro il Napoli e ora giustamente si può sognare in grande. Staremo a vedere, ma intanto bisogna valutare il modo in cui i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco dell’Olimpico: quindi, prendiamoci del tempo per fare la nostra valutazione sulle probabili formazioni di Roma Cremonese.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico circa le probabili formazioni di Roma Cremonese, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per i quarti di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,40 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 7,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE

I DUBBI DI MOURINHO

Mourinho potrebbe fare poco turnover per Roma Cremonese: in difesa per esempio sono chiamati a giocare gli stessi tre di sempre, quindi spazio a Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez davanti a Rui Patricio con Kumbulla che potrebbe eventualmente sostituire uno dei titolarissimi. Sulle corsie laterali è scontato il ritorno di Celik che era squalificato in campionato, mentre a sinistra si è nuovamente fermato Spinazzola: questa volta potrebbe toccare a El Shaarawy giocare sulla fascia sinistra. In mezzo invece il giovane Edoardo Bove si candida a fare il mediano in coppia con Cristante; questo significa che ad avanzare la sua posizione sarà Lorenzo Pellegrini, che di fatto farà le veci di Zaniolo (abbiamo parlato della vicenda di calciomercato e della rottura totale con la Roma) e dunque affiancherà Dybala. Anche per la Joya dovrebbe arrivare la conferma, e così per Abraham che agirà nel ruolo di prima punta.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Anche Davide Ballardini opera pochi cambi in Roma Cremonese, perché come abbiamo detto l’occasione di volare in semifinale di Coppa Italia potrebbe essere ghiotta. Carnesecchi sarà allora il portiere; in difesa Alex Ferrari e Vasquez dovrebbero accompagnare Bianchetti, anche qui reparto a tre mentre il centrocampo dovrebbe essere composto da cinque giocatori, il che significa un regista – che potrebbe essere Castagnetti – affiancato da due mezzali, Pickel (anche lui era squalificato nell’ultima in Serie A) e Meité che sta trovando continuità con questa maglia. A destra potrebbe arrivare il turno di Ghiglione, sull’altro versante invece si prepara Quagliata; davanti il veterano Daniel Ciofani potrebbe essere il punto di riferimento della Cremonese che scende all’Olimpico per i quarti di Coppa Italia, a fargli compagnia puntiamo su Okereke che il suo lo sta ampiamente facendo, come dimostrato anche dal gol segnato sabato all’Inter e poi rivelatosi inutile.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, E. Bove, El Shaarawy; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; A. Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, D. Ciofani. Allenatore: Davide Ballardini











