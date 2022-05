Probabili formazioni Roma Feyenoord/ Quote: tutto già deciso? Conference League

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FEYENOORD: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Roma Feyenoord, che si giocherà stasera a Tirana, attirano la nostra attenzione perché stiamo parlando della finale della Conference League 2021-2022, prima edizione della nuova Coppa creata dalla Uefa a partire da questa stagione. La Roma di José Mourinho ci è arrivata eliminando il Leicester in semifinale, il traguardo è già prestigioso perché la Roma da 31 anni non raggiungeva una finale di Coppe europee e da 14 anni non vince trofei di alcun genere. Fermarsi proprio adesso sarebbe davvero un peccato anche se la qualificazione alla prossima Europa League è comunque arrivata tramite il campionato, la Roma vuole scrivere la storia della società giallorossa.

José Mourinho tra l’altro potrà mettere sul piatto i suoi numeri straordinari nelle finali europee contro il Feyenoord, che dal canto suo però vanta un maggiore blasone nelle Coppe internazionali. Rimanendo all’attualità, dobbiamo invece evidenziare che la squadra di Rotterdam, allenata da Arne Slot, in semifinale ha avuto la meglio contro l’Olympique Marsiglia. Adesso però andiamo a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Feyenoord.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Feyenoord in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I giallorossi poterebbero essere favoriti e il segno 1 (la Roma è formalmente in casa) è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno 2 per il successo del Feyenoord e fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio che naturalmente non metterebbe fine alla partita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FEYENOORD

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Feyenoord, José Mourinho dovrebbe avere le idee molto chiare e per questo motivo possiamo andare relativamente sul sicuro parlando di un modulo 3-4-2-1 in questa finale di Conference League che vedrà naturalmente titolare in porta Rui Patricio; davanti a lui ci sarà l’immancabile difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo ecco Karsdorp come esterno destro, la coppia centrale formata da Cristante ed Oliveira ed infine il giovanissimo Zalewski è favorito a sinistra; infine, nel reparto offensivo ecco Zaniolo e il capitano Pellegrini che agiranno sulla trequarti in appoggio al centravanti Abraham.

LE SCELTE DI SLOT

Sul fronte olandese, l’allenatore Arne Slot dovrebbe puntare per le probabili formazioni di Roma Feyenoord su un modulo 4-2-3-1 e questi sono i possibili undici titolari per il Feyenoord: Marciano in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Geertruida, Trauner, Senesi e Malacia; a centrocampo dovrebbe agire la coppia mediana formata da Kökçü e Aursnes; sulla trequarti ecco invece Nelson a destra, Til in posizione centrale ed infine Sinisterra come esterno sinistro a supporto del centravanti, che dovrebbe essere Dessers per il Feyenoord.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ROMA FEYENOORD

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

FEYENOORD (4-2-3-1): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kökçü, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. All. Slot.











