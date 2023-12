PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA/ Diretta tv: Paredes in cabina di regia (Serie A, 9 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Roma Fiorentina ci forniranno sicuramente spunti molto interessanti per quanto riguarda i due reparti di centrocampo, a cominciare dall’utilizzo due moduli tattici completamente differenti. Ciò si farà sentire proprio sul numero dei giocatori che agiranno in questo settore del campo. Sul fronte giallorosso, ecco il modulo 3-5-2, che ormai è diventato abituale per mister José Mourinho.

DIRETTA/ Fiorentina Parma (risultato finale 2-2, 4-1 dcr): viola ok ai rigori! (6 dicembre 2023)

Ecco a dire il vero anche qualche dubbio, che se vogliamo è anche normale nella folta linea in cui ci sono da assegnare ben cinque posti a centrocampo, a partire dalla fascia destra dove Kristensen stavolta sembra favorito su Karsdorp, poi ecco il regista Paredes che sarà affiancato dalle due mezzali Cristante e Pellegrini, ma occhio anche a Bove che potrebbe essere una valida alternativa al capitano nel cuore della mediana, ed infine naturalmente Spinazzola, che completerà il centrocampo della Roma come esterno sinistro. Per gli ospiti viola invece ecco il modulo 4-2-3-1, il che significa che ci saranno solamente due maglie da assegnare all’Olimpico per il loro allenatore Vincenzo Italiano. Nel cuore della mediana della Fiorentina non dovrebbero nemmeno esserci dubbi, perché ci aspettiamo la coppia formata da Arthur Melo e Duncan. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Fiorentina Parma/ Quote: rivoluzione in attacco (Coppa Italia, 6 dicembre 2023)

CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Fiorentina proponiamo l’analisi delle scelte nella partita dello stadio Olimpico, valida per la 15^ giornata di Serie A 2023-2024: alle ore 20:45 di domenica 10 dicembre si gioca una sfida molto interessante in chiave europea, con la Roma che grazie alla vittoria di Reggio Emilia ha agganciato il Napoli al quarto posto e ora appare pronta a spiccare il volo, potendo sfruttare questo turno casalingo per mettere altra distanza tra sé e una concorrente che, tra alti e bassi, sta comunque disputando una stagione positiva.

La Fiorentina si è già qualificata al prossimo turno di Conference League, e in campionato dice il suo: con il 3-0 netto alla Salernitana ha ottenuto il sesto posto e si trova a tre punti dai giallorossi, con la possibilità di riprendere la banda di José Mourinho ma soprattutto di confermare come questa squadra viola possa fare colpi importanti in stadi difficili (come la vittoria di Napoli). Vedremo allora cosa succederà all’Olimpico, intanto facciamo le nostre considerazioni sulle rispettive squadre andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Fiorentina.

Probabili formazioni Fiorentina Parma/ Diretta tv: ampio turnover (Coppa Italia, 5 dicembre 2023)

DIRETTA ROMA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fiorentina non è prevista, non essendo questa una delle partite che per la quindicesima giornata di Serie A vengono fornite dai canali della televisione satellitare. Bisogna però ricordare che l’intera programmazione del campionato di calcio è garantita dalla piattaforma DAZN: dunque, l’appuntamento sarà in diretta streaming video e riservato agli abbonati che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: l’alternativa è il servizio offerto da Now Tv, sempre in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE SCELTE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Fiorentina ci dicono che i dubbi di Mourinho sono due, entrambi sulla linea di centrocampo: il primo riguarda la fascia destra con Rasmus Kristensen ,matchwinner contro il Sassuolo, che potrebbe sfilare la maglia a Karsdorp e partire titolare, il secondo invece in mezzo dove Lorenzo Pellegrini, rientrato dall’infortunio, si prepara a prendersi la maglia dal primo minuto e se la gioca con Edoardo Bove. Qui bisogna dire che perso quotazioni Aouar: anche domenica sera il francese dovrebbe partire dalla panchina, perché il regista della Roma sarà Leandro Paredes e di conseguenza Cristante occuperà l’altra mattonella sulla mezzala. A sinistra Spinazzola rimane favorito su Zalewski ma potrebbe esserci un’occasione per El Shaarawy; in attacco spazio come sempre alla coppia formata da Dybala e Romelu Lukaku. In difesa scelte obbligate: è rientrato Kumbulla che però è destinato alla panchina, con Smalling ancora fuori (e l’inglese sta diventando un caso) ci saranno Gianluca Mancini, Diego Llorente e Ndicka a protezione del portiere Rui Patricio.

LE MOSSE DI ITALIANO

Vincenzo Italiano deve ancora fare i conti con le indisponibilità di Dodò e Castrovilli: in Roma Fiorentina giocherà ovviamente con il 4-2-3-1, in difesa qualche punto di domanda perché a protezione di Pietro Terracciano potrebbe esserci spazio per Luca Ranieri, che comunque parte alle spalle di Milenkovic e Martinez Quarta, mentre a sinistra il dubbio è tra Biraghi e Fabiano Parisi con Kayode che, finalmente rientrato, rimane al momento l’unico terzino destro a disposizione della Fiorentina. In mezzo al campo per il momento le gerarchie di Italiano sembrano chiare: giocano Arthur Melo e Duncan, Maxime Lopez è il titolare in Conference League mentre sono in calo le quotazioni di Mandragora. Sulla trequarti è scontata la presenza di Bonaventura, così come quella di Nico Gonzalez: i due sono i cannonieri della Fiorentina con 6 gol a testa, ma in questo momento i viola stanno avendo molto anche da Ikoné, che potrebbe posizionarsi sulla sinistra ed è in vantaggio su Riccardo Sottil, Kouamé e Brekalo. Per quanto riguarda la prima punta, solita staffetta tra Beltran e Nzola con l’argentino che dovrebbe essere titolare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, D. Llorente, Ndicka; R. Kristensen, Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano











© RIPRODUZIONE RISERVATA