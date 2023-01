Probabili formazioni Roma Genoa/ Diretta tv: chance per Tahirovic (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Studiando le probabili formazioni di Roma Genoa andiamo ad affrontare il tema dell’ottavo di finale di Coppa Italia 2022-2023, in programma alle ore 21:00 di giovedì 12 gennaio: lo stadio Olimpico ospita un match sulla carta scontato, ma a dire il vero non così tanto visto che in passato (e non troppo tempo fa) il Grifone aveva già fatto lo scherzetto e soprattutto la Roma è maggiormente concentrata sul campionato, dove la doppia rimonta contro il Milan – in 6 minuti – le ha permesso di tenere il passo di Inter e Lazio e continuare a rimanere a contatto con la qualificazione in Champions League.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS/ Si insiste per Aké, possibile scambio per avere Strelec

Il Genoa tornerà in campo nel weekend dopo le tre settimane di sosta in Serie B: è terzo in classifica e in netta ripresa con l’arrivo di Alberto Gilardino in panchina, tanto da tornare in corsa per la promozione diretta, mentre in Coppa Italia nel turno precedente aveva eliminato la Spal. Adesso per noi è arrivato il momento di valutare quelle che potrebbero essere le scelte che i due allenatori opereranno sul terreno di gioco dello stadio Olimpico: come sempre allora prendiamoci qualche istant5e di tempo per fare la nostra analisi approfondita su quelle che sono le probabili formazioni di Roma Genoa.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS/ Proposto Dalbert, contatti per Caprari ed Aké

DIRETTA ROMA GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Genoa viene trasmessa da Canale 5: la Coppa Italia infatti è appannaggio, per questa stagione, delle reti Mediaset e per la partita in questione il canale di riferimento sarà al numero 5 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, ricordiamo che la stessa emittente mette a disposizione la possibilità di seguire il match in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app senza costi aggiuntivi.

Diretta/ Bari Genoa (risultato finale 1-2): Martinez salva i Grifoni!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

GLI 11 DI MOURINHO

È del tutto verosimile che José Mourinho faccia turnover anche massiccio per Roma Genoa. Cominciamo dalla difesa, dove Kumbulla dovrebbe avere spazio: con lui potrebbero comunque giocare Gianluca Mancini e Ibañez ma verosimilmente lo Special One punterà anche su Matias Viña, mentre il portiere potrebbe essere Svilar. A centrocampo, sulla corsia sinistra Spinazzola potrebbe avere finalmente la maglia da titolare; a destra agirà comunque Celik, con una mediana nella quale potrebbe essere impiegato nuovamente il giovane Tahirovic (ultimo prodotto del settore giovanile lanciato da Mourinho) che giocherebbe eventualmente con Matic o Mady Camara, da valutare il ballottaggio tra i due che comunque potrebbero anche operare insieme. Sulla trequarti invece potrebbe arrivare il momento di Solbakken: con l’ex del Bodo/Glimt ci aspettiamo di vedere El Shaarawy che naturalmente è un ex della partita e può operare anche come esterno, in attacco invece Belotti dovrebbe fare staffetta con Abraham e partire titolare.

I DUBBI DI GILARDINO

Alberto Gilardino non avrà a disposizione Hefti per Roma Genoa: nel suo 4-3-3 il portiere è in dubbio ma potrebbe e dovrebbe essere Vodisek, davanti a lui in difesa possiamo aspettarci due centrali come Dragusin e Vogliacco mentre i due terzini possono essere Sabelli a destra e Criscito, tornato al Genoa dopo l’esperienza a Toronto, che sarebbe immediatamente titolare sulla corsia sinistra. In mezzo c’è onestamente l’imbarazzo della scelta: puntiamo su una mediana controllata da Badelj, mentre Galdames e Ilsanker gli possono dare una mano in qualità di mezzali; nel reparto avanzato Yalcin può fare la prima punta, mentre per quanto riguarda le corsie esterne abbiamo Gudmundsson e Aramu che possono essere chiamati agli straordinari, a meno che qualcuno venga dirottato laterale (per esempio Kelvin Yeboah) giocando di fatto fuori ruolo, vedremo se sarà questo il caso.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Kumbulla, Viña; Celik, Cristante, Zahirovic, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: José Mourinho

GENOA (4-3-3): Vodisek; Sabelli, Vogliacco, Dragusin, Criscito; Galdames, Badelj, Ilsanker; Aramu, Yalcin, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino











© RIPRODUZIONE RISERVATA