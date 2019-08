Probabili formazioni Roma Genoa/ Quote, chi in appoggio a Dzeko? (Serie A)

Roma Genoa si gioca alle ore 20.45 di stasera. Le due formazioni vivranno in questa prima giornata di Serie A il debutto sulle rispettive panchine di nuovi allenatori: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma mentre Aurelio Andreazzoli torna nell’Olimpico giallorosso da ex dopo avere sfiorato la salvezza con l’Empoli duellando proprio con il Genoa, salvatosi in extremis a maggio. Sotto i riflettori soprattutto la nuova Roma che vuole tornare in Champions League, ma il Genoa è stato protagonista di un’estate brillante sia nelle amichevoli sia in Coppa Italia, di conseguenza proverà a iniziare il campionato con un colpo a sorpresa. Tutto ciò premesso, vediamo nel dettaglio quali potrebbero essere le probabili formazioni di Roma Genoa a poche ore dall’inizio della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando adesso un rapido sguardo anche alle quote per il pronostico su Roma Genoa, l’agenzia Snai ritiene nettamente favoriti i padroni di casa giallorossi. Il segno 1 infatti è quotato a 1,50, mentre poi si sale a 3,90 in caso di pareggio (segno X). Infine, un colpaccio del Genoa varrebbe 7,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

LE MOSSE DI FONSECA

I dubbi in appoggio a Dzeko e l’assenza di Spinazzola caratterizzano le probabili formazioni di Roma Genoa dal punto di vista giallorosso. Problema muscolare per l’ex Juventus, a sinistra dunque naturalmente giocherà Kolarov. Dall’altra parte agirà Florenzi, mentre lo stesso Fonseca ha risolto il ballottaggio tra Mancini e Juan Jesus per affiancare Fazio al centro della difesa. In porta andrà invece il volto nuovo Pau Lopez, che sarà l’estremo difensore titolare della Roma di Fonseca. A centrocampo invece il dubbio riguarda Diawara e Veretout, che ha recuperato ed è a disposizione, con Cristante che invece sembra avere maggiori possibilità di prendersi la seconda maglia disponibile in mezzo. Dubbi significativi sulla trequarti: Zaniolo, Pellegrini ma non più l’infortunato Perotti si giocano i posti disponibili con Under, che sembra il più vicino ad una maglia da titolare; attenzione anche al “jolly” Kluivert che potrebbe rimescolare le carte, la certezza è che davanti come prima punta ci sarà Dzeko, fresco di rinnovo dopo essere stato ad un passo dall’addio.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Gli assenti dominano invece purtroppo le probabili formazioni di Roma Genoa in casa rossoblù. Andreazzoli deve rinunciare tra gli altri allo squalificato Pajac e all’infortunato Saponara. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2 nel quale a fare da perno centrale della manovra sarà Radovanovic, affiancato dalle mezzali Lerager (favorito su Hiljemark) e Schone, il cui debutto nel Grifone è particolarmente atteso. Sulle fasce invece dovrebbero agire a destra Ghiglione, che è favorito su Romulo, e capitan Criscito a sinistra. Quanto alla difesa, davanti al portiere Radu dovrebbero esserci Biraschi, Romero e il nuovo acquisto Zapata a formare la retroguardia a tre. Infine, in attacco i titolari saranno Kouamé e Pinamonti, atteso alla stagione del definitivo salto di qualità come d’altronde anche Favilli, destinato però a partire dalla panchina al pari di Sanabria.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 93 Veretout, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 17 Under; 9 Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: 83 Mirante, 63 Fuzato, 2 Zappacosta, 23 Mancini, 15 Cetin, 44 Diawara, 27 Pastore, 34 Kluivert, 23 Defrel, 48 Antonucci, 14 Schick.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spinazzola, Perotti.

GENOA (3-5-2): 97 Radu; 14 Biraschi, 17 Romero, 2 Zapata; 18 Ghiglione, 20 Schone, 21 Radovanovic, 8 Lerager, 4 Criscito; 99 Pinamonti, 11 Kouamé. All. Andreazzoli.

A disposizione: 93 Jandrei, 22 Marchetti, 13 El Yamiq, 5 Romulo, 29 Cassata, 15 Jagiello, 88 Hiljemark, 3 Barreca, 10 Gumus, 19 Pandev, 9 Sanabria, 30 Favilli.

Squalificati: Pajac, Agudelo.

Indisponibili: Sturaro, Saponara.



