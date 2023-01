Probabili formazioni Roma Genoa/ Quote, si rivedono Kumbulla e Viña (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: CHI GIOCA AL’OLIMPICO?

L’analisi delle probabili formazioni di Roma Genoa riguarda la partita che alle ore 21:00 di giovedì 12 gennaio è valida per gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023: si affrontano una squadra in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, e che a febbraio sarà in campo per giocare il playoff di Europa League, e una che è in Serie B e vuole immediatamente tornare al piano di sopra, ma attualmente si dovrebbe accontentare della post season. Due squadre che attraversano comunque un buon momento: dopo la vittoria sul Bologna, la Roma ha rimontato nel finale due gol al Milan prendendosi un ottimo punto a San Siro.

Il Genoa invece è fermo da Santo Stefano per la sosta della Serie B, ma con Alberto Gilardino come allenatore ha scalato la classifica e ora occupa la terza posizione: aspettando di giocare contro il Venezia, proverà il colpo grosso in Coppa Italia come già era riuscito in epoca recente. Noi aspettiamo che allo stadio Olimpico si giochi, ma nel frattempo possiamo come sempre valutare quali saranno le scelte che i due allenatori opereranno tra qualche ora, e dunque ci possiamo prendere del tempo per ipotizzare i rispettivi undici nella lettura approfondita delle probabili formazioni di Roma Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico a lato delle probabili formazioni di Roma Genoa, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per l’ottavo di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 7,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

GLI 11 DI MOURINHO

Il 3-4-2-1 di José Mourinho per Roma Genoa dovrebbe prevedere tante seconde linee, almeno secondo le ipotesi: in questo momento ovviamente il campionato ha la priorità e bisogna mettere in ritmo chi ha giocato meno. Per questo motivo in porta dovrebbe andare Svilar, mentre davanti a lui potremmo vedere titolari sia Kumbulla che Matias Viña, con il solo Gianluca Mancini confermato, anche perché sarà comunque squalificato per la prossima di Serie A. Sugli esterni la possibilità è che Zeki Celik giochi comunque a destra, mentre sull’altro versante si apre il ballottaggio tra Spinazzola ed El Shaarawy: favorito il primo, ma il Faraone dovrebbe essere impiegato sulla trequarti in compagnia di Solbakken, che dunque potremmo finalmente vedere all’opera. Poi, una mediana nella quale Cristante (sostituito al 65’ domenica sera) può avere in mano le redini in compagnia del giovane Tahirovic, senza comunque dimenticarsi di Matic e Mady Camara qualora si cerchi un centrocampo più muscolare; in avanti ci sarà riposo per Abraham, e dunque sarà Belotti a giocare dal primo minuto.

LE SCELTE DI GILARDINO

Per quanto riguarda Gilardino, il modulo per Roma Genoa sarà sempre il 4-3-3: Hefti è squalificato, quindi Sabelli può tornare a giocare a destra con Criscito, grande ritorno, che occuperà la corsia mancina. Al centro della difesa sono previsti Vogliacco e Dragusin, il portiere dovrebbe essere Vodisek; poi ecco la mediana, qui il Genoa ha davvero tanti elementi che può far giocare e noi ipotizziamo che il playmaker basso sia l’esperto Badelj, mentre sulle due mezzali i favoriti potrebbero essere Galdames e Ilsanker pensando a quali siano state le scelte dell’allenatore nelle partite di campionato. In attacco invece ci sono meno alternative, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne: almeno Kelvin Yeboah può essere adattato sull’esterno, in caso contrario invece saranno ancora Aramu (a destra) e Gudmundsson (ovviamente a sinistra) ad avere la maglia da titolari. Come prima punta invece lo stesso Yeboah resta un’opzione insieme a Puscas, naturalmente Massimo Coda e Yalcin.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Kumbulla, Viña; Celik, Cristante, Tahirovic, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy: Belotti. Allenatore: José Mourinho

GENOA (4-3-3): Vodisek; Sabelli, Vogliacco, Dragusin, Criscito; Galdames, Badelj, Ilsanker; Aramu, Yalcin, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino











