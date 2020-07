Probabili formazioni Roma Inter/ Diretta tv, Conte ritrova Diego Godin (Serie A)

Si accenderà solo domani sera alle ore 21.45 e tra le mura dello Stadio Olimpico il big match della 34^ giornata della Serie A tra Roma e Inter, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Fonseca come di Conte per le probabili formazioni di Roma Inter, in vista di questa sfida storica: il prestigio dell’avversario come la posta in palio impongono che solo i titolari più in forma scendano in campo domani dal primo minuto, anche se questo risulta ben difficoltoso a questo punto della stagione. Sono infatti tanti i giocatori in dubbio e infortunati che si contano in entrambi gli spogliatoi: l’infermeria a Trigoria è ancora piena e pure Conte non è sicuro di poter utilizzare alcuni giocatori indispensabili, come Romelu Lukaku, vittima in questo giorni di un affaticamento muscolare. Sarà dunque ben difficile per i due allenatori fare i conti con la grande stanchezza che pervade i due spogliatoi, in vista poi di una partita che va vinta a tutti i costi. Andiamo allora ad esaminare da vicino dubbi e ballottaggi in corso per le probabili formazioni di Roma Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA SFIDA

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

LE MOSSE DI FONSECA

Anche in vista della 34^ giornata di Serie A, per le probabili formazioni di Roma Inter, Fonseca non dovrebbe rinunciare all’esperimento della difesa a tre, posta di fronte al numero 1 Pau Lopez. Qui dunque potremmo rivedere dal primo minuto Mancini, in coppia con Kolarov (come già occorso pochi giorni fa nella sfida con il Verona) e pure non mancherà Ibanez, tra i migliori negli ultimi turni. In tal modo sarà dunque centrocampo a 4 per la Roma, dove potrebbe venire confermati dal primo minuto Diawara e Veretout (pur con Cristante pronto in panchina): come mezzali ecco farsi avanti Spinazzola e Peres anche se non mancano valide alternative. Paiono poi maglie consegnate o quasi in attacco: ancora una volta sarà indispensabile Edin Dzeko in prima punta e pure non mancherà dal primo minuto Lorenzo Pellegrini, anche se questo potrebbe venir soppiantato da Zaniolo nella ripresa. E’ però lotta per l’ultima maglia a disposizione sull’esterno, con Perotti, Mkhitaryan, Under e Kluivert a disposizione.

LE SCELTE DI CONTE

Dovrebbe invece essere il 3-4-1-2 il modulo di partenza di Antonio Conte per le probabili formazioni di Roma e Inter, dove pure non sono pochi i punti di domanda che si levano alla vigilia della sfida. Il primo dubbio anzi già sorge in difesa, con il rientro di Godin: benché l’uruguaiano finora abbia convinto ben poco, pure potrebbe oggi prendere il posto di uno tra Skriniar e Bastoni, con De Vrij confermato anche se a rischio squalifica. In mediana poi Conte punta a ritrovare dal primo minuto Barella: il giocatore però è di ritorno da un pesante infortunio e dunque potrebbe non venir arrischiato, in favore di un reparto composto da Candreva, Gagliardini, Brozovic e uno tra d’Ambrosio e Biraghi. Dubitiamo poi che l’allenatore dell’inter utilizzerà di nuovo Eriksen sulla trequarti: qui vi sarebbe ben spazio per Borja Valero, che ha ben fatto già in questa parte del campo nella sfida col Torino. Per l’attacco, come riferito vi sono dubbi sulle condizioni di Lukaku: se il belga non dovesse farcela sono pronti come titolari Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): 13 P Lopez; 11 Kolarov, 23 Mancini, 41 Ibanez; 31 Peres, 42 Diawara, 21 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 8 Perotti; 9 Dzeko All. Fonseca

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin,6 De Vrij, 23 Skriniar; 15 Young, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 33 D’Ambrosio; 20 B Valero; 7 A Sanchez, 10 L Martinez All. Conte



