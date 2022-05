Probabili formazioni Roma Inter Primavera/ Quote, moduli diversi per la finale!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER PRIMAVERA: CHI GIOCA LA FINALE?

Le probabili formazioni di Roma Inter Primavera ci introducono alla finale scudetto nel campionato Primavera 1 2021-2022: è una gara secca e si gioca in campo neutro, precisamente al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con calcio d’inizio alle ore 20:30 di martedì 31 maggio. Finalmente si decide quale squadra vincerà il campionato: possiamo dire che sia la finale più giusta visto che Roma e Inter Primavera sono le prime due della classifica nella stagione regolare, e di conseguenza hanno iniziato dalla semifinale il loro percorso nella fase finale del torneo.

I giallorossi hanno poi eliminato la Juventus, mentre l’Inter si è trovata sotto 0-3 con un grande Cagliari ma ha saputo rimontare e qualificarsi all’ultimo atto; adesso ovviamente è davvero difficile capire quale sia la squadra che ne ha davvero di più, ma in termini generali stiamo parlando di due società che in epoca recente hanno lavorato benissimo con il loro settore giovanile, e sono tornate a giocarsi uno scudetto. Vedremo dunque quello che succederà; aspettando che la finale prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Inter Primavera.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Roma Inter Primavera ci dicono che la squadra favorita per la vittoria dello scudetto è quella giallorossa. Il segno 1 che identifica questa ipotesi ha un valore di 2,15 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 a regolare l’opzione del successo nerazzurro vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,90 volte la vostra giocata. Abbiamo poi il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un guadagno che equivale a 3,50 volte la cifra che avrete investito per la finale del campionato 1.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER PRIMAVERA

LE SCELTE DI DE ROSSI

Roma Inter Primavera sarà l’ultima partita, dopo tantissimi anni, per Alberto De Rossi con i giovani giallorossi: per la finale lo storico allenatore punta sul consueto 3-4-2-1, e deve decidere se schierare Satriano o Voelkerling Persson, mentre alle spalle ci sarebbero comunque Volpato e Cherubini. In mezzo al campo capitan Tripi dovrebbe agire in cabina di regia; al suo fianco Faticanti, un altro che sembra pronto per fare il grande salto in prima squadra e l’anno prossimo potrebbe avere questa occasione; Missori dovrebbe essere il laterale destro schierato sulla linea di centrocampo, sull’altro versante invece spazio a Rocchetti ma qui bisogna eventualmente capire se i “grandi”, come per esempio Zalewski (senza dimenticarsi di Bove e Afena-Gyan) possano venire impiegati tornando a vestire la maglia della Primavera. Vicario, Feratovic e Maissa Ndiaye saranno i tre difensori centrali, che formeranno la linea a protezione di Mastrantonio schierato in porta.

GLI 11 DI CHIVU

Per Roma Inter Primavera Cristian Chivu, che è anche un ex di questa partita, si affida all’albero di Natale come modulo di riferimento: qui rispetto alla semifinale dovrebbe puntare su Abiuso come centravanti, mandando in panchina Zuberek. I due giocatori ad agire sulla trequarti sarebbero Valentin Carboni e Peschetola, senza troppe discussioni anche se Nikola Iliev e Owusu sono comunque delle valide e interessanti alternative; da capire poi se nella zona mediana possa esserci spazio per Nunziatini, anche lui una sorta di titolare aggiunto. In mezzo comunque ci saranno sicuramente Sangalli e Casadei, quest’ultimo a sorpresa il cannoniere dell’Inter Primavera in stagione; a quel punto a rimanere fuori sarebbe Fabbian, che comunque parte favorito. Per quanto riguarda la difesa, Fontanarosa contende una maglia a Hoti per affiancare Andrea Moretti al centro; in porta ci sarà Rovida, sugli esterni invece pronti Silvestro e Franco Carboni.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA INTER PRIMAVERA

ROMA PRIMAVERA (3-4-2-1): Mastrantonio; Vicario, Feratovic, M. Ndiaye; Missori, Tripi, Faticanti, Rocchetti; Volpato, Cherubini; Voelkerling Persson. Allenatore: Alberto De Rossi

INTER PRIMAVERA (4-3-2-1): Rovida; Silvestro, A. Moretti, Fontanarosa, F. Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian; V. Carboni, Peschetola; Abiuso. Allenatore: Cristian Chivu











