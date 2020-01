Probabili formazioni Roma Lazio/ Diretta tv, troppe assenze per Fonseca (Serie A)

Siamo alla vigilia del derby dell’Olimpico, previsto solo domani alle ore 18.00 e per la 21^ giornata di Serie A, ed è tempo di esaminare da vicino le probabili formazioni di Roma Lazio: su chi punteranno i due tecnici per questo caldissimo scontro? Di certo sia Fonseca che Inzaghi domani sera scommetteranno solo sui loro titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni di Roma e Lazio: pure però il lavoro dei tecnici portrebbe non essere così semplice alla vigilia del fischio d’inizio. Ricordiamo infatti bene che entrambi i due club in settimana sono stati protagonisti di un duro turno in Coppa Italia, da cui sono usciti sconfitti, e pure i due allenatori contano non pochi assenti per tale scontro diretto. Andiamo allora a controllare da vicino quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Lazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

LE MOSSE DI FONSECA

Come riferito prima, per Fonseca non sarà facile fissare un suo 11 per le probabili formazioni di Roma Lazio: anche alla vigilia della 21^ giornata il tecnico di Trigoria deve fare i conti con un’infermeria piena e alcuni giocatori stanchi dopo il doppio impegno (dall’esito negativo) in Coppa Italia. Pure l’allenatore giallorosso non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove vedremo in attacco Dzeko, sostenuto sull’estreno dalla coppia Kluivert-Under, mentre Pellegrini sarà ancora fedele sulla trequarti. Per la mediana a due poi si faranno avanti domani sera Veretout e Cristante, considerato che Diawara è finito KO in settimana. Saranno poi maglie già consegnate anche in difesa: Pau Lopez tra i pali e davanti il duo centrale con Mancini e Smalling, mentre Spinazzola e Kolarov agiranno ai lati.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sarà invece il classico 3-5-2 il modulo di Inzaghi per le probabili formazioni di Roma e Lazio e qui le prime certezze del tecnico biancoceleste arrivano dall’attacco. Pur dopo la sfida col Napoli in coppa, ancora una volta rimane irrinunciabile Ciro Immobile, domani titolare in doppia punta con Caicedo. Nel centrocampo a 5 si fanno invece avanti Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic Savic e dovrebbe toccare alla coppia Lazzari-Lulic la copertura delle corsie più esterne del reparto. Per quanto riguarda la difesa della Lazio invece, alla vigilia del derby si apre solo un ballottaggio, tra Luiz Felipe e Patric per la maglia da titolare: le altre saranno consegnate a Radu e Acerbi.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 37 Spinazzola, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 17 Under, 7 Pellegrini, 99 Kluivert; 9 Dzeko All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 L Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 L Leiva, 10 L Alberto, 19 Lulic; 20 Caicedo, 17 Immobile All. Inzaghi



