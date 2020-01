Video/ Napoli Lazio (1-0): highlights e gol. Gattuso in semifinale con Insigne

Ieri al San Paolo abbiamo assistito a un quarto di finale di Coppa Italia quanto mai brillante e ricco di colpi di scena: come si vede nel video di Napoli Lazio, alla fine però è bastato il gol di Insigne arrivato nel primo tempo per ufficializzare la qualificazione in semifinale del club campano, ai danni dei vincitori dell’ultima Supercoppa. Tornando alla sfida, ecco che è propio nei primi minuti dell’incontro che arriva la rete che deciderà il tutto: al secondo minuto di gioco Insigne insacca la rete, su assist di Zielinski ed è gol. La Lazio ha però subito una bella occasione per rilanciarsi al pareggio: la rete non arriva ma il ritmo di gioco si fa subito più che mai frenetico e gli animi si scaldano in pochi istanti. Fino al 10’ minuto quando il direttore di gara decide per il calcio di rigore per i biancocelesti : Immobile però non centra lo specchio scivolando sul dischetto. Le emozioni si susseguono e al 19’ per il Napoli appare tutto complicato: Hysaj (che già aveva rimediato il giallo causando il calco di rigore della Lazio) si merita un’altra ammonizione e lascia lo schieramento diGattuso in 10. Ne prova dunque ad approfittare la squadra di Inzaghi, che pur non chiuderà il primo tempo e ranghi completi: al 25’ arriva infatti il rosso per Lucas Leiva. Nella ripresa Immobile fa di tutto per trascinare i suoi al successo, ma il bomber non è al meglio: in ogni caso piovono gran di occasioni da gol da parte di entrambe le formazioni: sul finale arrivano anche tre legni, ma il triplice fischio certifica il successo campano e la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia 2029-2020.

IL TABELLINO

NAPOLI-LAZIO 1-0 (1-0 pt)

Marcatore: 2′ Insigne (N)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22′ Luperto), Demme, Zielinski; Callejon (67′ Lozano), Milik, Insigne (77′ Ruiz). A disp.: Meret, Karnezis, Tonelli, Elmas, Leandrinho, Llorente. All.: Gennaro Ivan Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (69′ Patric); Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (76′ Jony); Immobile, Caicedo (54′ Correa). A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. Anderson, Minala, Berisha, A. Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Massa (sez. di Imperia) Assistenti: Mondin – Di Iorio IV uomo: Manganiello V.A.R.: Nasca A.V.A.R.: Costanzo

NOTE. Ammoniti: 9′ Hysaj (N), 15′ Acerbi (L), 24′ Leiva (L)

Espulsi: 19′ Hysaj (N) per doppia ammonizione, 24′ Leiva (L).

Recuperi: 3′ pt; 5′ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO NAPOLI LAZIO, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA