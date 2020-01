Probabili formazioni Roma Lazio/ Quote, Inzaghi conferma Caicedo in attacco

Eccoci finalmente al Derby della Capitale, valido per la 21^ giornata di Serie A e previsto oggi, domenica 26 gennaio alle ore 18.00 tra Lazio e Roma: vediamone dunque le probabili formazioni. Siamo infatti ben impazienti di conoscere quali saranno le scelte di Fonseca come pure di Inzaghi per le probabili formazioni di Roma Lazio: la sfida è quanto mai bollente e la posta in palio è altissima, specie se controlliamo che sta accadendo nella classifica del primo campionato. Va però detto che per entrambi i tecnici oggi potrebbe non essere così semplice fissare un buon 11 per affrontare questa stracittadina: non scordiamo infatti che entrambe le formazioni hanno affrontato in settimana un gravoso impegno in Coppa Italia e che pure sono parecchi gli assenti annunciati. Con tre punti in palio che potrebbero rilanciare la Roma in Zona Europa, o la Lazio per la battaglia dello scudetto comunque non saranno permessi errori e leggerezze. Andiamo allora a controllare le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima del fischio d’inizio certo non possiamo non prendere in esame anche il pronostico assegnato per questo derby, che pure vede la squadra di Inzaghi appena favorita. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha poi fissato la vittoria della Roma a 2,95, contro l’appena più basso 2,45 assegnato al successo della Lazio: il pareggio all’Olimpico vale invece 3,65.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Lazio, certo Fonseca opterà per il classico 4-2-3-1 per gestire i suoi, ma pure anche oggi il tecnico lusitano dovrà fare i conti con un’infermeria strapiena, a cui si è pure appena aggiunto anche Diawara. Ecco che allora nella mediana a due saranno scelte obbligate con Cristante e Veretout, titolari e posti di fronte a un reparto a 4 che vedrà al centro Smalling e Mancini, mentre Spinazzola e Kolarov saranno i titolari in corsia (Florenzi sempre fermo in panchina). In avanti invece, come è noto mancherà Zaniolo e pure Perotti non è al top della condizione. Per la 21^ giornata di Serie A dovrebbero essere dunque Under e Kluivert a far compagnia a Dzeko in prima punta: Pellegrini sarà fedele sulla trequarti.

LE SCELTE DI INZAGHI

In vista del Derby della Capitale, Inzaghi invece disporrà i suoi secondo il consueto 3-5-2, dove le prime certezze per il tecnico per le probabili formazioni di Roma Lazio arrivano dall’attacco. Anche questa sera infatti irrinunciabile sarà Ciro Immobile, primo bomber del campionato, accompagnato da Caicedo. Nella mediana a cinque invece solo titolari per il tecnico piacentino: Milinkovic Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva sono le prime scelte di Inzaghi, così come il duo Lazzari-Lulic, posto sulle corsie più esterne. Anche nel reparto difensivo, posto di fronte a Strakosha, le maglie paiono già consegnate: Luiz Felipe, Acerbi e Radu saranno oggi in campo all’Olimpico dal primo minuto.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 1 P Lopez; 33 Spinazzola, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 17 Under, 7 Pellegrini, 99 Kluivert; 9 Dzeko All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 L Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 L Leiva, 10 L Alberto, 19 Lulic; 20 Caicedo, 17 Immobile All. Inzaghi



