Probabili formazioni Roma Lecce/ Diretta tv: ecco Afena e Shomurodov (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Lecce andiamo a parlare della partita che, giovedì 20 gennaio alle ore 21:00, conclude il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022. Ripartiti con la risicata vittoria contro il Cagliari, i capitolini hanno un match abbordabile per volare ai quarti e andare a prendersi quello che viene considerato un obiettivo importante, anche perché la Roma non vince la Coppa Italia da oltre 10 anni e deve ancora riscattare, almeno sulla carta, quella bruciante finale che nel 2013 aveva perso contro la Lazio.

Il Lecce, reduce dalla vittoria sul campo del Pordenone, ha chiaramente la promozione diretta come principale traguardo cui ambire ma sognare costa poco, e dunque Marco Baroni potrebbe anche presentarsi all’Olimpico con una squadra vicina a quella titolare per giocarsela ampiamente. Vedremo quindi cosa succederà in campo; mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera, proviamo a fare qualche utile considerazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni di Roma Lecce.

DIRETTA ROMA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta bisogna segnalare che la diretta tv di Roma Lecce sarà trasmessa su Canale 5: da quest’anno Mediaset ha acquisito i diritti per la Coppa Italia, e l’intero calendario della competizione viene dunque fornito da questa emittente, che come sempre metterà a disposizione anche il suo servizio di diretta streaming video tramite il sito o l’app di Mediaset Play o ancora, in questo caso dovendo sottoscrivere un abbonamento, la piattaforma Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI MOURINHO

Sarà naturalmente turnover per José Mourinho nelle probabili formazioni di Roma Lecce: in porta gioca sempre Rui Patricio ma si riposa Matias Viña, dunque Maitland-Niles traghetta a sinistra e sull’altro versante torna titolare Karsdorp. Si rivede poi Ibañez che era squalificato in campionato, a fare coppia con lui potrebbe nuovamente essere Kumbulla con Gianluca Mancini a prendersi un turno di stop. In mezzo invece Mourinho non potrà contare su Lorenzo Pellegrini, vittima di un risentimento muscolare: seconda partita consecutiva allora per Sérgio Oliveira che sarebbe affiancato da Cristante – anche lui era squalificato contro il Cagliari – a meno che ci sia spazio per qualche giovane con Edoardo Bove come principale indiziato. La prima punta sarà Shomurodov; alle sue spalle la linea di trequartisti con Afena-Gyan che si dovrebbe prendere una maglia sull’esterno, al centro potrebbe quindi essere impiegato Zaniolo con El Shaarawy largo.

GLI 11 DI BARONI

Marco Baroni presenta i suoi con il 4-3-3: nelle probabili formazioni di Roma Lecce poco turnover come abbiamo detto, per questo motivo davanti al confermato Gabriel potremmo vedere una linea difensiva con Lucioni e Dermaku centrali e due terzini che sarebbero Gendrey e Barreca. Nel settore nevralgico del campo ecco invece la regia di Hjulmand, con l’esperienza di Faragò ad agire come mezzala (ma si tratta di un calciatore duttile, che in carriera ha giocato anche come terzino) e l’altro interno dovrebbe essere Gargiulo, vale a dire il giocatore che ha deciso la partita di Lignano Sabbiadoro. Il punto forte del Lecce resta ovviamente il tridente offensivo: il bomber Massimo Coda sarà titolare anche all’Olimpico, con lui agiranno Strefezza, che in questa stagione si è scoperto ottimo ed efficace anche in zona gol, e poi Di Mariano che ha molto talento ed è anche l’ex di questa partita di Coppa Italia.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibañez, Kumbulla, Maitland-Niles; Sérgio Oliveira, Cristante; Afena-Gyan, Zaniolo, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: José Mourinho

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Faragò, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, M. Coda, Di Mariano. Allenatore: Marco Baroni



