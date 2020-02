Probabili formazioni Roma Lecce/ Diretta tv: guai in attacco per Liverani (Serie A)

Esaminiamo ora da vicino le probabili formazioni di Roma Lecce, match che andrà in scena domani allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18.00: quali saranno le mosse di Fonseca e Liverani? I giallorossi dovrebbero puntare a consolidare l’assetto visto contro il Gent, col ritorno alla vittoria in Europa che andrà ora confermato in campionato, dove i capitolini sono reduci da una serie di 3 sconfitte consecutive. Sono invece proprio 3 le vittorie messe in fila dal Lecce di Liverani, che ha ottenuto grandi conferme e ravvivato le speranze di salvezza nelle ultime settimane, con 9 gol complessivamente rifilati a Torino, Napoli e Spal, anche se la corsa del Genoa tiene ancora in bilico la lotta per evitare il terzultimo posto in Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Lecce si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma Lecce, Fonseca potrebbe concedere una nuova chance a Mancini considerando il bisogno in difesa di trovare un assetto affidabile, con Fazio che non ha pienamente convinto a Bergamo. A centrocampo potrebbe esserci la conferma di Veretout dopo la sfida europea e soprattutto di Carles Perez nella batteria degli incursori, col giovane spagnolo ex Barcellona che è stato decisivo col suo gol realizzato, il primo in maglia giallorossa, contro il Gent. In attacco resta imprescindibile l’impiego di Edin Dzeko, considerando ancora Kalinic ai margini della rosa. Indisponibili solo i lungodegenti Zappacosta, Zaniolo, Diawara e Pastore.

LE MOSSE DI LIVERANI

Per quanto riguarda le scelte di Fabio Liverani, che per stilare le probabili formazioni di Roma Lecce sarà chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere dalla sua squadra nelle ultime 3 partite, i problemi si concentrano soprattutto in attacco con il forfait di Falco, infortunatosi contro la Spal sabato scorso, aggiuntosi a quelli di Babacar e Farias. Spazio dunque a Saponara e Lapadula con Mancosu schierato a supporto, per il resto confermata la difesa a quattro e soprattutto la presenza a centrocampo di Barak, con l’ex Udinese che sembra tornato ai livelli dei suoi esordi in Italia, in cui aveva suscitato l’interesse di alcune importanti squadre.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko. All. Fonseca

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Majer, Barak, Deiola; Mancosu; Saponara, Lapadula. All. Liverani



