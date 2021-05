Probabili formazioni Roma Manchester United/ Diretta tv: due punte per Fonseca?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MANCHESTER UNITED: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Manchester United ci introducono alla partita che vale come semifinale di ritorno in Europa League 2020-2021: squadre in campo alle ore 21:00 di giovedì 6 maggio, ma bisogna subito dire che per i giallorossi arrivare in finale è una missione impossibile o quasi. Il tracollo nel secondo tempo di Old Trafford ha portato a un 2-6 difficilmente ribaltabile, servirebbe un 4-0 ma la Roma, che ha perso ancora in campionato (sul campo della Sampdoria) sta vivendo un momento complicatissimo.

Probabili formazioni Villarreal Arsenal/ Diretta tv, Arteta perde anche David Luiz

Questo anche perché gli infortuni sono tantissimi, dunque sarà difficile anche solo presentare una squadra che possa tenere botta contro i Red Devils, lanciatissimi verso la seconda finale in 5 stagioni e che domenica non hanno giocato contro il Liverpool, a causa dell’invasione del campo per la protesta contro la proprietà. Ora vedremo quello che succederà, ma aspettando che arrivi giovedì sera possiamo provare a presentare le scelte da parte dei due allenatori per questa partita, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Manchester United.

PROBABLI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ROMA/ Quote, Borja Mayoral determinante?

DIRETTA ROMA MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Manchester United sarà affidata a Tv8, pertanto gli appassionati potranno seguire la semifinale di ritorno di Europa League anche in chiaro, e con il servizio di diretta streaming video garantito sul sito di Video Mediaset; in alternativa ovviamente il match verrà trasmesso sui canali del decoder di Sky, qui ovviamente appuntamento riservato agli abbonati che avranno la possibilità di attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MANCHESTER UNITED

GLI 11 DI FONSECA

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ARSENAL/ Quote: i bomber Moreno e Alcacer

Uomini contati o quasi: questo il desolante quadro giallorosso nelle probabili formazioni di Roma Manchester United. Rispetto a domenica rientra Lorenzo Pellegrini: il capitano potrebbe posizionarsi come trequartista al fianco di Mkhitaryan oppure agire in mediana per supportare Cristante, da valutare il modulo perché la sensazione è che Fonseca possa cambiare e lanciare Dzeko e Borja Mayoral insieme, con Mkhitaryan a supporto. Da vedere appunto, per il resto abbiamo scelte obbligate sulle fasce dove Karsdorp giocherà a destra con Bruno Peres sull’altro versante, recuperabili Pedro ed El Shaarawy così come Amadou Diawara ma chiaramente nessuno di questi sarà al 10°%, così come non lo sarebbe Carles Pérez che però potrebbe riuscire ad andare in panchina. Acciaccato Kumbulla, in difesa tornerà Ibanez: con lui l’ex Smalling e Gianluca Mancini, mentre il portiere sarà inevitabilmente Mirante.

LE SCELTE DI SOLSKJAER

Chiaramente nelle probabili formazioni di Roma Manchester United troviamo i Red Devils con la squadra titolare, o quella migliore tra i disponibili: Ole Gunnar Solskjaer non vuole abbassare la guardia e concederà poco al turnover. Per questo motivo davanti a De Gea dovremmo vedere la solita linea difensiva, con Maguire e Lindelof a fare da centrali e due terzini che saranno Wan-Bissaka e Shaw; Fred e McTominay sono i favoriti per giocare a centrocampo, questo perché ancora una volta Pogba dovrebbe avanzare il suo raggio d’azione ed eventualmente posizionarsi anche largo a sinistra, una soluzione tattica che consentirebbe a Bruno Fernandes di avere spazio per attaccare centralmente (ma dovrebbe essere il portoghese a partire sull’esterno). Rashford, Greenwood e Cavani si giocano le altre tre maglie offensive: qualora il Matador dovesse andare in panchina, Greenwood potrebbe giocare come centravanti e aprire uno spazio per Juan Mata o Van De Beek.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Mirante; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Lo. Pellegrini, Bruno Peres; Mkhitaryan; Dzeko, Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Pogba, Bruno Fernandes; Cavani. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer



© RIPRODUZIONE RISERVATA