Probabili formazioni Roma Milan/ Quote, Fonseca fa di necessità virtù

Roma Milan si gioca alle ore 18.00 allo stadio Olimpico, dove le due formazioni daranno vita al big-match della nona giornata di Serie A. Sono molto attese le mosse di Fonseca e Pioli per le probabili formazioni di Roma Milan: sul fronte giallorosso c’è da fare necessità virtù perché l’elenco degli assenti è davvero incredibile, per i rossoneri invece c’è grande attesa circa le scelte di Pioli nella sua seconda uscita. In comune c’è l’esigenza di ripartire dopo alcuni risultati non esaltanti: nella scorsa giornata abbiamo avuto i pareggi sul campo della Sampdoria per quanto riguarda la Roma e in casa contro il Lecce per i rossoneri. Chi vince oggi si rilancia, ma c’è anche il rischio che il primo obiettivo diventi non perdere. Andiamo allora adesso ad esaminare quali sono le notizie a poche ore dalla partita sulle probabili formazioni di Roma Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Possiamo vedere anche che cosa dice il pronostico su Roma Milan: sono favoriti i padroni di casa giallorossi secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è proposto a 2,25, mentre per il segno 2 si arriverebbe a quota 3,15, dunque il successo non è comunque una missione impossibile per i rossoneri. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori però sarebbe il pareggio: il segno X vale 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE MOSSE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Milan campeggiano naturalmente le scelte obbligate per Paulo Fonseca a causa della rosa giallorossa ridotta davvero all’osso: tra l’altro è da notare che ha alzato bandiera bianca anche Under, con cui i forfait per infortunio diventano sette in aggiunta a Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan, Cristante, Kalinic e Zappacosta, senza dimenticare che Kluivert è squalificato e che pure alcuni dei giocatori che scenderanno in campo dovranno farlo stringendo i denti. Pau Lopez in porta, davanti a lui Spinazzola terzino destro, Kolarov a sinistra e i due centrali Mancini e Smalling, la difesa è l’unico reparto in cui c’è una certa abbondanza, con Fazio e Juan Jesus alternative, tanto che Mancini potrebbe anche avanzare in mediana, con Fazio titolare dietro. In mediana Veretout è infatti l’unico giocatore di ruolo disponibile, al suo fianco chiunque giochi sarà un adattato, mentre sulla trequarti avremo Zaniolo e i due esterni Florenzi e Perotti (altro giocatore da gestire con grande attenzione fisicamente, come Pastore) in appoggio a Dzeko, uomo mascherato al quale non si può rinunciare.

LE SCELTE DI PIOLI

Sicuramente ci sono meno problemi per Stefano Pioli nello stilare le probabili formazioni di Roma Milan sul fronte rossonero, anzi c’è anche qualche scelta ancora da fare, soprattutto in attacco. Il mister ha le idee chiare in difesa, dove vedremo Calabria terzino destro, Romagnoli e Musacchio centrali e Theo Hernandez a sinistra nel quartetto davanti a Donnarumma. A centrocampo ecco certamente le mezzali Paquetà e Kessie, mentre come regista Biglia è nettamente favorito su Bennacer. I dubbi si concentrano in attacco: Calhanoglu ci sarà dopo l’ottima prova fornita contro il Lecce (alla quale deve però finalmente riuscire a dare continuità), mentre Leao, Suso, Piatek e Rebic sono in quattro per due maglie. La sensazione è che allo spagnolo verrà data ancora una chance, che per Rebic ci sia invece ancora panchina, il ballottaggio più intrigante è sicuramente Leao-Piatek (favorito il brasiliano?), in attesa di schierarli anche insieme prossimamente.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Santon, Calafiori, Riccardi, Antonucci.

Squalificati: Kluivert.

Indisponibili: Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan, Cristante, Kalinic, Zappacosta, Under.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, T. Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, R. Leao, Calhanoglu. All. Pioli.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Gabbia, Krunic, Bennacer, Castillejo, Borini, Rebic, Piatek.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Rodriguez, Bonaventura.



