Probabili formazioni Roma Napoli/ Diretta tv, tornano i titolari di Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Roma Napoli, big match della nona giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani sera alle ore 18.00 tra le mura dell’Olimpico. Siamo dunque ben curiosi di scoprire le mosse di Mourinho per questo banco di prova prestigiosissimo: i giallorossi tornano a giocare in casa dopo il clamoroso KO per 6-1 appena occorso in Conference league contro il Bodo Glimt e certo Mourinho e i suoi dovranno rispondere ai tifosi con un successo stratosferico domani.

Impresa che pure non si annuncia affatto facile, neppure con una rosa amplissima a disposizione dello Special one: il Napoli di Spalletti è infatti squadra che fa davvero paura, con un filotto di otto vittorie di fila in Serie A e la recente affermazione anche in Europa league col Legia, occorsa solo giovedì scorso, i campani sono tra le squadre più in forma sia continente: non sarà facile coglierli in scacco. Vedremo allora quali saranno le contromisure di Mourinho per le probabili formazioni di Roma Napoli.

ROMA NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

LE MOSSE DI MOURINHO

Dopo la figuraccia europea Mourinho dovrà solo puntare su i suoi titolari per disegnare le probabili formazioni di Roma e Napoli e dunque provare a tentare l’impresa. Schierato il solito 4-2-3-1, ecco che allora domani sera avremo ancora Rui Patricio tra i pali, mentre in difesa dovrebbero farsi avanti dal primo minto Ibanez e Mancini, con Vina e Karsdorp (tenuto a riposo giovedi in via precauzionale) titolari sull’esterno dello schieramento. Irrinunciabile poi domani a centrocampo un giocatore come Jordan Veretout, che pure sarà affiancato da Cristante (anche se le alternative non mancano). Da valutare in attacco le condoni di un acciaccato Zaniolo: se il giovane giallorosso non dovesse farcela avremo uno tra Carles Perez e El Shaarawy come esterni di attacco in coppi con Mkhitaryan. Avremo poi Pellegrini sulla linea della trequarti e Tammy Abraham come titolare in prima punta.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Spazio ai soliti titolari anche per Mister Spalletti, impaziente di confermare la posizione di leader nella classifica della Serie A. Schierato il solito 4-2-3-1 ecco che pure per lo schieramento dei campani, avremo ancora Koulibaly e Rrahmani come punti fermi della difesa, mentre il reparto verrà completare da Di Lorenzo e Mario Rui (questo squalificato con il Legia). A centrocampo avremo ancora Zambo Anguissa, messo in coppia con Fabian Ruiz, mentre toccherà a Zielinski agire dal primo minuto sulla linea della trequarti: Demme ed Elmas comunque si tengono pronti dalla panchina. Alla vigilia della nona giornata poi in attacco uno scalpitante Mertens insidia Osimhen: Spalletti non rinuncerà comunque al nigeriano e gli affiancherà Politano e Insigne dal primo minuto.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): R Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, C Perez, Pellegrini, Mkhitaryan: Abraham All. Mourinho

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M Rui; Zambo Anguissa, F Ruiz: Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen all. Spalletti



