Probabili formazioni Roma Napoli/ Quote, Milik-Mertens dal primo minuto all’Olimpico

Sarà oggi alle ore 15.00 tra le mura dell’Olimpico il big match della 11^ giornata di Serie A: esaminiamo dunque le probabili formazioni di Roma e Napoli, studiate dai rispettivi allenatori alla vigilia di questo decisivo turno. Siamo infatti impazienti di conoscere le mosse dei due allenatori per questo big match: pure sia Fonseca che Ancelotti dovranno fare i conti con diverse assenze per fissare il proprio 11. In casa Roma poi la situazione ci appare davvero critica in questa 11^ giornata di Campionato, ma certo i giallorossi, di ritorno dal bellissimo successo ai danni dell’Udinese in settimana, sono pronti a dare spettacolo di fronte al proprio pubblico. Pure il Napoli ovviamente oggi vorrà fare bene: non scordiamo poi che si tratta di uno scontro diretto nelle prime posizione della classifica, quelle che mettono in palio in biglietto per la Champions league. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match della 11^ giornata di Serie A non possiamo poi ignorare anche il pronostico fissato alla vigilia, e che vede i campani appena avanti. Il portale di scommesse snai poi per l’1×2 ecco che il successo della Roma è stato dato a 2.65, contro l’appena più basso 2.50 fissato per il Napoli: il pari vale invece 3.55.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

LE MOSSE DI FONSECA

Date le tante assenze annunciate, l’infermeria piena e pure la squalifica che ha colpito Fazio, ecco che per le probabili formazioni di Rona Napoli, Fonseca pare avere le mani abbastanza legate, tenuto in considerazione il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Ecco che allora quest’oggi, di fronte al solito Pau Lopez, potremmo rivedere al centro del reparto Mancini al fianco di Smalling, mentre Florenzi e Kolarov agiranno ai lati: in tal modo vedremo allora Pastore far compagnia e Veretout alla mediana a due. Per l’attacco della Roma poi il primo nome di riferimento è quello di Dzeko in prima punta: con lui non mancheranno Perotti e Kluivert, con Zaniolo sulla trequarti. Va aggiunto che soluzioni differenti non sono impossibili, ma il materiale a disposizione è ben poco.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sarà sempre il 4-4-2 il modulo di riferimento di Ancelotti per le probabili formazioni di Roma e Napoli, e pure le maglie paiono ormai confermate alla vigilia del fischio d’inizio. Quest’oggi quindi di fronte a Meret, vedremo Koulibaly in coppia con Maksimovic (Manolas è infortunato), mentre toccherà al duo Di Lorenzo-Mario Rui badare alle corsie esterne del reparto a 4. Per la mediana l’assenza di Allan ha praticamente annullato i ballottaggi, anche perchè di fronte alla Roma, Ancelotti userà solo i suoi titolari più in forma: saranno quindi Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski e Insigne i titolari. Per quanto riguarda l’attacco dei campani, la prima opzione rimane il duo Milik-Mertens dal primo minuto: il belga è parzialmente rimasto a riposo nel turno precedente e non si può certo rinunciare al polacco, che sta vivendo un grande momento di forma.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 1 P Lopez; 24 Florenzi, 6 Smalling, 23 Mancini, 11 Kolarov; 21 Veretout, 27 Pastore: 99 Kluivert, 22 Zaniolo, 6 Perotti; 9 Dzeko All. Fonseca

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 M Rui; 7 Callejon, 20 Zielinski, 8 F Ruiz, 24 Insigne; 99 Milik, 14 Mertens All. Ancelotti



