Probabili formazioni Roma Parma/ Diretta tv, Gervinho in panchina? (Serie A)

Dovremo attendere domani sera per la sfida di Serie A tra Roma e Parma, prevista alle ore 20.30 e valida per la 38^ e ultima giornata di campionato. L’attesa però è tanta se non per i fan dei ducali, almeno a Trigoria, vista la posta in palio: ecco perchè dobbiamo fare ben attenzione alle mosse di Ranieri per le probabili formazioni di Roma Parma. La squadra giallorossa ormai quasi dispera di raggiungere la Champions langue, ma certo con la sesta piazza in classifica, deve fare attenzione a non farsi sfuggire il biglietto per l’Europa league, dopo pure il pareggio registrato contro il Sassuolo nella precedente giornata. La sfida di domani sarà poi ancor più speciale per i giallorossi, che domani saluteranno il capitano Daniele De Rossi e pure il tecnico Claudio Ranieri. Andiamo quindi ad esaminare da vicino qui saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Parma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo ora a tutti gli appassionati che la sfida di Serie A Roma Parma sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky: l’appuntamento per gli abbonati sarà dunque sul canale Sky Sport 253. Sarà quindi garantita ma solo per gli abbonati al servizio, la diretta streaming video del match della 38^ giornata, tramite la nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA PARMA

LE MOSSE DI RANIERI

Vista la posta in palio, domani Ranieri punterà solo su i suoi titolari per le probabili formazioni di Roma Parma, confermando il 4-2-3-1 come modulo di partenza. In difesa però si accende il dubbio Manolas: il greco non pare al top della condizione e potrebbe venir sostituito da Juan Jesus. Il resto del reparto a 4 è però confermato come pure Mirante, fedele tra i pali: vedremo quindi al centro Fazio, con il duo Florenzi-Kolarov adibito ai lati. Per la mediana il nome irrinunciabile è Daniele De Rossi, ovvio titolare: con il capitano al suo ultimo match in giallorosso ecco Cristante. Per l’attacco spazio poi a Dezko come prima punta, mentre ai suoi lati si candidano El Shaarawy e Under, mentre Zaniolo occuperà lo spazio sulla trequarti

LE SCELTE DI D’AVERSA

Per il Parma, D’Aversa potrebbe pensare al 5-3-2 come modulo di partenza, e qui i veri guai per l’allenatore dei ducali arrivano dall’attacco. Per la 38^ giornata di campionato infatti il tecnico rischia di dover lasciare in panchina Inglese e Gervinho, che quindi daranno spazio a Ceravolo e Sprocati come due punte dal primo minuto. Non vi sono poi grandi nodi da sciogliere nelle altre zone dello schieramento gialloblu. In mediana le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Barillà, Kucka e Scozzarella: toccherà poi al duo Gazzola-Dimarco fare da esterni in difesa, dove troveranno poi posto come titolari anche Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 11 Kolarov, 44 Manolas, 20 Fazio, 24 Florenzi; 16 De Rossi, 4 Cristante; 92 El Shaarawy, 22 Zaniolo, 17 Under; 9 Dzeko All. Ranieri.

PARMA (5-3-2): 55 Sepe; 3 Dimarco, 28 Gagliolo, 22 Bruno Alves, 2 Iacoponi, 23 Gazzola; 87 Kucka, 17 Barillà, 21 Scozzarella; 9 Ceravolo, 93 Sprocati All.D’Aversa.



