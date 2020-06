Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Quote, Pau Lopez e Quagliarella ko (Serie A)

Con le probabili formazioni di Roma Sampdoria parliamo della partita che si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 24 giugno: allo stadio Olimpico, ovviamente a porte chiuse, siamo in campo per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Partita molto importante per entrambe le squadre: i giallorossi vogliono provare a strappare il quarto posto all’Atalanta e garantirsi così una qualificazione in Champions League che sarebbe un ottimo traguardo per la prima stagione di Paulo Fonseca, mentre i blucerchiati pur essendosi portati fuori dalla zona retrocessione non sono affatto al sicuro, anzi devono continuare la loro marcia per evitare brutte sorprese in una corsa che coinvolge tante rivali, e che dunque non è affatto scontata. Prima della pandemia da Coronavirus entrambe le squadre erano riuscite a ottenere una vittoria; la Sampdoria ha già riassaggiato il campo recuperando la scorsa domenica la gara contro l’Inter, dunque potrebbe avere qualcosa in più nelle gambe rispetto ai giallorossi. Ad ogni modo staremo a vedere, e possiamo iniziare a valutare le possibili scelte da parte dei due allenatori leggendo nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Roma Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia Snai, che ha emesso le sue quote per un pronostico su Roma Sampdoria, i giallorossi partono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,53 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 4,25 che accompagna invece l’eventualità del pareggio regolata dal segno X. L’ipotesi dell’affermazione blucerchiata è quella per la quale dovrete puntare sul segno 2, e in questo caso la vostra vincita ammonterebbe a 6,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

LE SCELTE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Sampdoria scopriamo ovviamente che Paulo Fonseca se la gioca con il 4-2-3-1: in porta non ci sarà ancora Pau Lopez, che si era infortunato nel corso del lockdown, ma sarà pronto l’ex del match Mirante. Davanti a lui dovrebbe essere confermata la coppia formata da Smalling e Gianluca Mancini, con Federico Fazio prima alternativa; sulle corsie laterali avremo invece Bruno Peres e Kolarov, qui attenzione a Spinazzola che può giocare su entrambe le corsie e dunque, almeno sulla carta, mette in dubbio la presenza di entrambi i titolari. Cristante è favorito su Amadou Diawara per la mediana: con l’ex di Milan, Benfica e Atalanta ci sarà naturalmente Veretout, uno degli insostituibili della Roma di questa stagione. Dubbi maggiori nel reparto avanzato, perché ha recuperato anche Pastore: sempre out Zaniolo, dunque Cengiz Under e Perotti potrebbero essere in campo come esterni a supporto di Lorenzo Pellegrini, che inizierà la partita come trequartista alle spalle della prima punta Edin Dzeko.

GLI 11 DI RANIERI

Claudio Ranieri schiera la sua Sampdoria con il 4-4-2: Quagliarella non è al massimo e potrebbe lasciare il campo a Federico Bonazzoli, il quale andrebbe a prendere il posto di attaccante al fianco di Gabbiadini. In porta gioca Audero; in difesa salgono ancora le quotazioni del giapponese Yoshida, che è arrivato nell’ultimo giorno del calciomercato invernale e che questa sera potrebbe affiancare Tonelli al centro dello schieramento, a meno che il tecnico decida di puntare sul più esperto Omar Colley. Bereszynski e Murru partono in vantaggio nelle due posizioni di terzino, a centrocampo invece Ranieri sembra intenzionato a schierare Linetty come finto esterno sulla destra e coprire il centro con Thorsby, anche se i due giocatori sono intercambiabili. Il regista della Sampdoria sarà Ekdal che è favorito su Ronaldo Vieira, mentre Gaston Ramirez avrà il compito di iniziare largo a sinistra ma poi accentrarsi costantemente per andare a formare una sorta di 4-3-1-2, per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Cengiz Under, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko

A disposizione: Santon, Cetin, F. Fazio, Spinazzola, A. Diawara, Villar, Carles Perez, Mkhitaryan, Pastore, J. Kluivert, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zaniolo, Pau Lopez

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Linetty, Thorsby, Ekdal, G. Ramirez; Bonazzoli, Gabbiadini

A disposizione: Seculin, Depaoli, O. Colley, Chabot, Augello, Bertolacci, Léris, Ronaldo Vieira, Jankto, Maroni, La Gumina, F. Bonazzoli

Allenatore: Claudio Ranieri

Squalificati: –

Indisponibili: A. Ferrari



© RIPRODUZIONE RISERVATA