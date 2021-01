Probabili formazioni Roma Spezia/ Diretta tv, Fonseca cambia tutto in Coppa Italia?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Roma Spezia parliamo della partita che, alle ore 21:15 di martedì 19 gennaio, si gioca per gli ottavi di Coppa Italia 2020-2021: le due squadre si ritrovano a cinque anni dall’incredibile vittoria ai rigori che i liguri avevano ottenuto sempre agli ottavi e allo stadio Olimpico, in un’edizione pazzesca che aveva visto l’Alessandria arrivare in semifinale. Oggi invece i giallorossi sono chiamati a riscattare il pesante ko nel derby, una partita che potrebbe psicologicamente affondare un gruppo che fino a questo momento ha fatto bene ma che nella sfida diretta contro i biancocelesti è andato in confusione.

Lo Spezia nel frattempo ha raggiunto la Serie A e al momento sarebbe salvo anche senza affanni, nell’ultima giornata ha racimolato un punto sul campo del Torino giocando in 10 per 82 minuti più i recuperi. Sarà allora interessante valutare quello che succederà sul terreno di gioco, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione di come gli allenatori intendano schierare le loro squadre, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Spezia.

ROMA SPEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche la diretta tv di Roma Spezia sarà trasmessa dalla televisione di stato, come tutte le partite di Coppa Italia: in questo caso l’appuntamento è su Rai Due, naturalmente con la possibilità dell’alta definizione e seguendo il match con l’alternativa della diretta streaming video, che viene fornita dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi sul sito ufficiale (www.raiplay.it) o sull’app di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

IL TURNOVER DI FONSECA

Ovvio e naturale turnover per Fonseca nelle probabili formazioni di Roma Spezia: il tecnico portoghese ha la necessità di far riposare alcuni uomini della sua squadra, a cominciare dall’intero assetto offensivo. Dunque Borja Mayoral sarà la prima punta, con lui si dovrebbe rivedere Pedro dal primo minuto mentre al fianco dello spagnolo agirà il connazionale Carles Pérez; anche a centrocampo ci sarà una modifica rispetto al solito assetto, qui a candidarsi è Amadou Diawara e dovrebbe esserci Cristante, che per una volta sarà impiegato da centrocampista avendo un assetto difensivo che può venire comandato da Federico Fazio, che si avvarrà della collaborazione di Kumbulla e Juan Jesus. In porta è possibile che sia Farelli a prendere il posto di Pau Lopez; restano da definire i due esterni, con Calafiori fuori dai giochi la maglia a sinistra potrebbe prendersela ancora Spinazzola, mentre sull’altro versante è praticamente certo che il titolare sarà Bruno Peres.

LE SCELTE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Roma Spezia Vincenzo Italiano deve valutare quanto cambiare, perché per lui la partita è comunque importante; avremo verosimilmente Krapikas in porta, a destra conferma per Vignali che è squalificato per il campionato mentre al centro della difesa dovremmo rivedere Erlic, che può fare coppia con il confermato Chabot. Dell’Orco e Juan Ramos si giocano la maglia da terzino sinistro; a centrocampo il tecnico potrebbe osare con Saponara che giocherebbe da mezzala tattica a supporto di Estevez in cabina di regia, l’altra mezzala potrebbe essere Deiola che ha recuperato e dunque potrebbe essere della partita fin dal primo minuto. Non sono troppe le scelte alternative nel tridente offensivo: è tornato Galabinov che quindi potrebbe già essere in campo a fare il titolare, Agudelo occuperà una delle due corsie mentre l’altra potrebbe essere di competenza di Verde.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Farelli; Kumbulla, F. Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, A. Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Pérez, Pedro; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Chabot, J. Ramos; Deiola, Estevez, Saponara; Verde, Galabinov, Agudelo. Allenatore: Vincenzo Italiano



